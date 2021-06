Fussball-EM Trauerfeier, Resignation und Kritik statt Party beim Schweizer EM-Gegner Türkei Nach den Niederlagen gegen Italien und Wales hat die Türkei ihre Hoffnungen auf ein Weiterkommen bei den Europameisterschaften vor dem Spiel gegen die Schweiz fast schon aufgegeben.



Captain und Sturmhoffnung der Türkei: Burak Yilmaz.

Zwei Spiele, fünf Gegentore, null Punkte. Die Europameisterschaft sollte eigentlich zum internationalen Durchbruch des türkischen Fussballs werden, aber stattdessen herrscht vor dem Spiel gegen die Schweiz am Sonntag in Baku blanke Enttäuschung und Resignation. «Bei uns ist das halt so», sagte ein Istanbuler Fussballfan nach dem 0-2-Debakel der Türkei gegen das kleine Wales. «Entweder kommen wir bis in die Spitzengruppe, oder wir fliegen gleich in der ersten Runde raus.»

Theoretisch hat die Türkei noch die Chance, mit einem deutlichen Sieg über die Schweiz den dritten Gruppenplatz zu kapern und dann als einer der besten Drittplatzierten doch noch weiterzukommen. Doch daran glaubt kaum jemand. Grosse Begeisterung wie bei anderen Turnieren mit türkischer Beteiligung gab es bisher ohnehin nicht. Bei der WM 2002, als die Türkei bis in den Halbfinal kam, war das ganze Land auf den Beinen, und auch bei der EM 2008, als die Türkei erst im Halbfinal gegen Deutschland ausschied, war die Türkei im Fussballfieber.

Diesmal ist die Stimmung im Keller.

Corona-Ausgangsverbot am Abend

«Lasst uns zusammen zum Gipfel vorstossen», heisst es im offiziellen türkischen EM-Lied von Schlagerstar Mustafa Sandal. «Lasst die Fahnen wehen.» Die Lust zum Mitsingen ist den Türken aber gleich beim Eröffnungsspiel gegen Italien vergangen. Seit der Niederlage gegen Wales denkt erst recht niemand mehr ans Feiern. Das liegt auch am abendlichen Corona-Ausgangsverbot in der Türkei: Selbst wenn es etwas zu bejubeln gäbe, wären die Möglichkeiten dazu eingeschränkt.

Der offizielle EM-Song der Türkei. Youtube

In den Medien hat schon vor dem entscheidenden Spiel gegen die Schweiz die Debatte darüber begonnen, was schief gelaufen ist. Auf dem Papier hatte die Türkei gute Karten: In der Mannschaft finden sich viele international erfolgreiche Profis wie der Verteidiger Caglar Söyüncü von Leicester City, Mittelfeldstar Hakan Calhanoglu vom AC Mailand oder Stürmer Burak Yilmaz vom französischen Meister Lille. Trainer Senol Günes galt trotz seiner 69 Jahre als Hoffnungsträger – er war es schliesslich, der in einer früheren Zeit als Nationaltrainer im Jahr 2002 die WM-Halbfinalteilnahme möglich machte. Vor der EM besiegte die Mannschaft die Fussball-Grossmächte Frankreich und Niederlande.

Trainer Senol Günes wirkt ratlos

Jetzt wirkt Günes, als sei er mit seinem Latein am Ende. «Wir sind in einer sehr schwierigen Lage», sagte der Trainer nach dem Wales-Spiel. Er übernehme die Verantwortung für die schlechten Leistungen der Mannschaft. Günes vermutet, dass seine Spieler den Schock des 0:3 gegen Italien noch nicht verdaut hatten, als sie gegen Wales antreten mussten. Er habe es nicht geschafft, diese «Last» von den Schultern der Spieler zu nehmen. Zu allem Überfluss verletzte sich Verteidiger Umut Meras im Spiel gegen Wales und fällt gegen die Schweiz aus.

16.06.2021; Baku; Fussball EURO 2020 - Tuerkei - Wales, Trainer Senol Guenes (TUR) gibt Anweisungen;

(Claudio Thoma/freshfocus) Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Die Sportzeitung «Fanatik» wirft Günes vor, an formschwachen Spielern festzuhalten und damit andere in der Mannschaft zu verärgern. Günes habe sich zu sehr auf die Legionäre verlassen und Spieler aus türkischen Vereinen vernachlässigt, kritisiert die Zeitung «Sabah». Auch habe der Trainerstab die Gegner Italien und Wales falsch eingeschätzt.

Die erhoffte Party für den türkischen Fussball könnte so zur Trauerfeier werden. Selbst ausserhalb der Nationalmannschaft gibt es schlechte Nachrichten. Ali Koc, Vorsitzender des Istanbuler Traditionsvereines Fenerbahce, berichtete jetzt von seinem Frust bei der Suche nach einem neuen Trainer im Ausland. Die Türkei habe in Europa einen schlechten Ruf, sagte Koc. «Viele bekannte Trainer haben mir gesagt, dass sie nicht in der Türkei arbeiten wollen. Niemand will herkommen.»