Warten auf das grosse Spiel: Schweizer Fans in Rom

Schon einen Tag vor dem Spiel gegen Italien waren zahlreiche Schweizer Fans in Rom unterwegs. Viele mit rotem Nati-Leibchen und passender Gesichtsmaske in Rot. Und wo traf man die Fussballfans am Dienstagabend? Natürlich beim abendlichen Public Viewing des Spiels Frankreich-Deutschland auf der Piazza del Popolo.