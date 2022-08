Fussball Europacup-Playoffs: Nur der FC Zürich und der FC Basel erreichen ihr Ziel Der FC Zürich und der FC Basel qualifizieren sich für die Gruppenphase der Europa League beziehungsweise der Conference League. Die Young Boys dagegen sind europäisch bereits ausgeschieden. Eine grosse Überraschung schafft Challenge-League-Klub Vaduz.

Fabian Frei schiesst gegen CSKA Sofia das 1:0 und ebnet dem FCB den Weg in die Conference League. Georgios Kefalas / EPA

Der FC Basel schaffte wie zwei Wochen zuvor gegen Bröndby Kopenhagen vor eigenem Publikum erneut die Wende nach einer 0:1-Auswärtsniederlage im Hinspiel. Das Team von Trainer Alex Frei musste sich dabei gegen das sehr defensive CSKA Sofia auf dem Weg zum 2:0-Heimsieg nicht unerwartet ziemlich lange gedulden, ehe es auf die Siegesstrasse einbiegen konnte. Trotz klarer spielerischer Überlegenheit und viel Strafraumpräsenz wurden die Basler nur selten richtig gefährlich. Ein statistischer Wert unterstreicht die Probleme des FCB vor dem gegnerischen Tor: Bis Captain Fabian Frei in der 66. Minute alleine vor dem gegnerischen Torhüter Gustavo Busatto das wegweisende Führungstor gelang, waren die Basler in Super League und Conference League 456 Minuten lang ohne Treffer geblieben.

FCB mit Entscheidung in der letzten halben Stunde

Das erlösende 1:0 fiel dann ausgerechnet wenige Sekunden, nachdem Trainer Alex Frei den wirbligen Flügel Liam Millar, bis anhin der auffälligste Basler, vom Platz genommen hatte. Torschütze Fabian Frei wurde vor dem Führungstor mustergültig bedient von Dan Ndoye, der die bulgarische Abwehr mit einem perfekten Pass in den freien Raum schachmatt setzte. Beim entscheidenden zweiten Basler Tor erwischte Aussenverteidiger Michael Lang Busatto in der 84. Minute aus spitzem Winkel zwischen den Beinen.

YB scheitert an Anderlecht im Penaltyschiessen

YB unterliegt Anderlecht im Penaltyschiessen und verpasst den Einzug in die Gruppenphase der Conference League :-(#BSCYB #RSCAYB pic.twitter.com/TA2bzcPbRK — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 25, 2022

Im Gegensatz zum FC Basel kommen die Young Boys nicht in den Genuss der knapp 3 Millionen Euro Antrittsprämie für die Gruppenspiele der Conference League. Der ungeschlagene Leader der Super League scheiterte am belgischen Rekordmeister Anderlecht und verpasste erstmals seit 2015/16 die Gruppenphase eines Europacups. Im Penaltyschiessen vergaben Donat Rrudhani, Kastriot Imeri und Fabian Lustenberger auf Seiten der Berner, während YB-Keeper David von Ballmoos nur einen Penalty parieren konnte.

Zuvor hatte YB in Brüssel schon vor Ablauf der ersten halben Stunde hatte das 0:1-Handicap aus dem Hinspiel wettgemacht. Meschak Elia schloss in der 26. Minute einen kraftvollen Alleingang aus halbrechter Position ab. In der Folge wurde Anderlecht allerdings stärker und stand sowohl in der regulären Spielzeit bei einem Offsidetor, als auch in der Verlängerung bei einem Pfostenschuss dem Ausgleich nahe und verdiente sich so den Vorstoss in die Conference League.

Zürich steht erstmals seit 2018 in der Gruppenphase

Gegen Heart of Midlothian musste der FCZ hart um die Prämie von 3,6 Millionen Euro für die Europa-League-Teilnahme kämpfen. Vor allem vor der Pause wurde er klar dominiert. Es gelang ihm erst nach dem Platzverweis gegen den Heart-Stürmer Jorge Grant, Spiel und Gegner zu kontrollieren – bis dem eingewechselten Fabian Rohner nach Vorarbeit von Winfried Gnonto in der Schlussphase sogar noch das 1:0-Siegestor gelang. Das Hinspiel vor Wochenfrist hatte der FCZ, in der Meisterschaft noch ohne Sieg, im «Heimspiel» in St. Gallen 2:1 gewonnen.

Einen historischen Coup schaffte der Challenge-League-Klub Vaduz in den Conference-League-Playoffs. Die Liechtensteiner, die in der zweithöchsten Liga der Schweiz nach fünf Spielen noch immer auf den ersten Erfolg warten, qualifizierten sich gegen Rapid Wien erstmals für die Gruppenphase eines Europacups. Nach dem unglücklichen 1:1 im Hinspiel in Vaduz siegten sie in der österreichischen Hauptstadt dank einem Treffer von Tunahan Cicek 1:0. Das Tor fiel schon nach 22 Minuten. Kurz vor der Pause wurde Rapid durch einen Platzverweis gegen Wimmer dezimiert.