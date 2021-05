Fussball-Europameisterschaft Von Tickets, der Einreise und der Kapazität: Was es zur Euro zu wissen gilt In zwei Wochen startet die Fussball-Europameisterschaft – verteilt über den ganzen Kontinent. Alles Wissenswerte zum Mega-Sportevent haben wir für Sie kompakt zusammengefasst.

Granit Xhaka schaut einer speziellen Euro entgegen. Bild: Jan Huber/Imago (Köln, 13. Oktober 2020)

In zwei Wochen wird die erste Partie der Fussball-Europameisterschaft angepfiffen: In Rom trifft Italien auf die Türkei. Mit dabei werden auch Zuschauern sein. Statt wie ursprünglich geplant in zwölf Städten steigt das Turnier verteilt über den ganzen Kontinent an elf Standorten. Der europäische Fussballverband Uefa entschied, Dublin zu streichen, da die irische Regierung keine Garantie für Zuschauer im Stadion geben konnte. Und anstelle von Bilbao, wo ebenfalls keine Zuschauer zugelassen worden wären, ist in Spanien Sevilla eingesprungen.

Kann man als Fan dabei sein? Und wie sieht es mit den Einreisebestimmungen aus? Die Übersicht über die elf Städte mit dem aktuellen Stand.

Zuschauerkapazität: In der Johan-Cruyff-Arena sind zwischen 25 Prozent bis 33 Prozent der möglichen Fans zugalssen.

Einreise: Holland verlangt bei der Einreise einen PCR-Test. Weil die Schweiz als Risikogebiet zählt, muss man sich trotzdem für zehn Tage in Quarantäne begeben. Dasselbe gilt nach der Rückkehr in die Schweiz.

Topspiele: Am 17. Juni spielt Holland gegen Österreich, am 26. Juni gibt es ein Achtelfinal.

Das Olympiastadion in Baku. Bild: EPA

Zuschauerkapazität: Mit 31000 Zuschauern soll das Olympiastadion in Baku zur Hälfte gefüllt werden.

Einreise: Die Einreise ist lediglich aus Ländern möglich, die an der EM in Baku spielen – dazu zählt die Schweiz. Fans können mit einem negativen Coronatest bei der Ankunft ein Visum nach Vorlage eines gültigen Spieltickets erhalten.

Topspiele: Die Schweiz spielt am 12. Juni gegen Wales und am 20. Juni gegen die Türkei. Ein Viertelfinal findet am 3.Juli statt.

Das Programm der Schweizer Nati bis zur EM Trainingscamp Bad Ragaz: 26. Mai - 4. Juni

Testspiel Schweiz – USA: 30. Mai, 20:15 Uhr

Testspiel Schweiz – Liechtenstein: 3. Juni, 18:00 Uhr

Abflug nach Baku: 7. Juni

EM-Gruppenspiele

Sa, 12. Juni, 15:00 Uhr: Wales – Schweiz

Mi, 16. Juni, 21:00 Uhr: Italien – Schweiz

So, 20. Juni, 18:00 Uhr: Schweiz – Türkei

Zuschauerkapazität: In der National-Arena in Bukarest werden zwischen 13000 und 18000 Zuschauer zugelassen.

Einreise: Die Einreise ist mit einem negativen PCR-Test oder einem Impfnachweis möglich.

Topspiele: Eines der Gruppenspiele steigt zwischen Ukraine und Österreich. Ein Achtelfinal findet am 28. Juni statt.

Die Puskás-Aréna in Budapest. EPA

Zuschauerkapazität: Regierungschef Viktor Orbán macht es möglich: Die Puskás-Aréna wird mit 61 000 Fans gefüllt.

Einreise: Für Ticketbesitzer ist die Einreise nach Ungarn erleichtert. Jeder, der für ein Spiel der Euro einreist, muss ein negatives Covid-19-PCR-Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 72 Stunden ist.

Topspiele: Ungarn spielt gegen Portugal und gegen Frankreich in Budapest. Zudem findet der Knaller zwischen Portugal und Frankreich am 23. Juni statt, ebenso wie ein Achtelfinal.

Gibt es noch Tickets

zu kaufen? Bis im April hatten Ticketbesitzer für die Partien der Europameisterschaft die Möglichkeit, ihre Karten zurückzugeben. Grundsätzlich behalten die letzjährigen Tickets jedoch ihre Gültigkeit. Ausgenommen davon sind jene für Spiele in Bilbao und Dublin, diese Tickets wurden annuliert. Kartenbesitzer für jene Spielorte erhalten priorisierten Zugang zu zukünftigen Verkausfenstern der verschobenen Spiele.

Viele Tickets wurden insgesamt für das Turnier bereits zurückgegeben. Dennoch dürfte die Anzahl verkaufter Tickets an einigen Spielorten höher sein als die zugelassene Kapazität in den Stadien. Dann entscheidet das Los darüber, welche Tickets gültig bleiben. Wann allfällige restliche Tickets verkauft werden sollen, ist auch zwei Wochen vor der Europameisterschaft noch nicht klar kommuniziert. Auf der Website der Uefa wird darüber informiert.



Zuschauerkapazität: Im Parken Stadion, dem mit 30000 Plätzen kleinsten der EM-Stadien wird etwa jeder vierte Sitz besetzt.

Einreise: Nicht-Geimpfte brauchen einen negativen Covid-19-Test, müssen sich in Dänemark erneut testen lassen und trotzdem in Quarantäne. Wer geimpft ist, ist von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Topspiele: Am 17. Juni trifft Dänemark auf Belgien, am 28. Juni steigt ein Achtelfinal.

Zuschauerkapazität: Im Hampden Park werden zwischen 12 000 und 16000 Fans zugelassen.

Einreise: Wer aus der Schweiz nach Schottland reist, muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Während dieser müssen zwei PCR-Tests negativ absolviert werden.

Topspiele: Schottland – Tschechien ist am 14. Juni in Glasgow, zudem findet am 29. Juni ein Achtelfinal statt.

Es kommt im Wembley zur Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018: England (Kyle Walker, links) gegen Kroatien (Ivan Perisic).

Bild: AP

Zuschauerkapazität: Fix sind, dass mindestens 25 Prozent des Wembley-Stadions gefüllt wird. Die Hoffnung besteht aber, dass aufgrund der hohen Anzahl an geimpften Personen in England diese Zahl steigt.

Einreise: Die Situation ist dieselbe wie für Schottland: Wer aus der Schweiz nach England reist, muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Während dieser müssen zwei PCR-Tests negativ absolviert werden.

Topspiele: Am 13. Juni spielt England gegen Kroatien, am 18. gegen Schottland. Zum Ende wird London zum Austragungsort: Beide Halbfinals und der Final steigen in England.

Die Arena in München.

Bild: EPA

Zuschauerkapazität: Der Spielort in Deutschland garantiert am wenigsten Zuschauer aller Spielorte. Derzeit wird mit 14 500 geplant, was 22 Prozent der üblichen Kapazität der Allianz-Arena beträgt.

Einreise: Da die Schweiz als Risikogebiet gilt, muss sich jeder, der nach Bayern einreist in Quarantäne begeben. Wer nach fünf Tag ein negatives Ergebnis vorweisen kann, darf die Quarantäne verlassen. Selbiges gilt für geimpfte Personen.

Topspiele: Deutschland bestreitet die Gruppenspiele jeweils in München: Am 15. Juni gegen Frankreich, am 19. Juni gegen Portugal und am 23. Juni gegen Ungarn. Am 2. Juli findet zudem ein Viertelfinal statt.

Zuschauerkapazität: Im Stadio Olimpico werden wie an vielen anderen Spielorten mit einer Kapazität zwischen 25 und 33 Prozent gerechnet. Insgesamt hätten im Stadion 72 698 Personen Platz.

Einreise: Wer nach Italien reist, muss einen maximal 48 Stunden alten negativen Covid-Test vorweisen.

Topspiele: Die Schweiz trifft am 16. Juni in Rom auf Italien. Der Gastgeber spielt zudem am 11. Juni gegen die Türkei und am 20. Juni gegen Wales. Am 3. Juli findet ein Viertelfinal statt.

Spielen nun in Sevilla: Dani Olmo (hinten) und Jordi Alba. Miguel Angel Morenatti/ AP

Zuschauerkapazität: Nachdem Bilbao keine Zuschauergarantien machen konnte, sind in Sevilla zwischen 25 und 33 Prozent der Kapazität geplant.

Einreise: Zur Einreise nach Spanien benötigt es einen negativen PCR-Test.

Topspiele: Die Spanier spielen alle Gruppenspiele in Sevilla. Zum Beispiel am 14. Juni gegen Schweden.

Zuschauerkapazität: St. Petersburg hat bestätigt, dass sein Stadion, das schon an der WM 2018 im Einsatz war, für die EM zu 50 Prozent ausgelastet werden kann. Damit beträgt das neue Fassungsvermögen 30050 Plätze.

Einreise: Eigentlich soll es eine Ausnahmegenehmigung für Ticketbesitzer geben. Wie diese aussieht, ist jedoch noch nicht klar. Klar ist: Wie bei der WM 2018 in Russland gibt es wieder eine Fan-ID, durch die man ohne Visum nach Russland einreisen darf.

Topspiele: Der Weltranglistenerste Belgien spielt am 12. Juni gegen Russland. Zudem findet in St. Petersburg am 2. Juli ein Viertelfinal statt.