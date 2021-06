Am Samstag bestreitet die Schweiz in Baku ihr erstes EM-Gruppenspiel gegen Wales. Die Waliser nehmen erst zum zweiten Mal an einer Europameisterschaft teil. Bei der Premiere 2016 schafften sie es gleich ins Halbfinale. Das dürfte ihnen 2021 nicht noch einmal gelingen, trotzdem sollten die Schweizer Wales nicht unterschätzen. Im Porträt erfahren Sie das Wichtigste zur Mannschaft, ihrem Trainer und den Stars.