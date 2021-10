Fussball FCL Heimspiel gegen St. Gallen

Ibrahima Ndiaye ist wieder fit und kehrt in die Startaufstellung zurück. Pascal Schürpf und Tsiy Ndenge stehen auch im Aufgebot, nehmen allerdings zuerst einmal auf der Bank platz.

26. Minute: Samuele Campo tritt einen Eckball auf den nahen Pfosten. Der Ball rutscht zu Dejan Sorgic durch - dieser muss nur noch zum 1:0 einschieben.

Bereits in den ersten zwei Minuten vermag sich Luzern mehrmals nur mittels Fouls zu wehren. Der FC St. Gallen ist in der Startphase die spielbestimmende Mannschaft und gewinnt auch mehr Zweikämpfe. Nach rund 6 Minuten kommt es auch zum ersten Torschuss in diesem Spiel, der Abschluss von Kwadwo Duah ist aber kein Problem für Vaso Vasic.

Es brennt lichterloh im Strafraum der Luzerner. Vasic pariert zweimal spektakulär. Alessio Besio und Victor Ruiz hätten beinahe das 0:1 für St. Gallen erzielt. Nach diesen Schrecksekunden kommt der FC Luzern besser ins Spiel. Filip Ugrinic holt in Strafraumnähe einen Freistoss heraus und in der Folge kommt Marvin Schulz zu einem Abschluss, der Ball ist jedoch kein Problem für Lawrence Zigi.

Es sind nun rund 20 Minuten gespielt: Nach einer starken Anfangsphase von St. Gallen ist das Spiel nun ausgeglichener. Im 26. landet ein Eckball bei Dejan Sorgic, dieser spendiert das Leder zum 1:0 ins Netz.

+++ folgen +++

+++ folgen +++

+++ folgt +++

+++ folgen +++

Für den FCL gibt es nur eine kurze Erholungspause. Am Mittwoch heisst es bereits wieder: ran an die Arbeit. Im Achtelfinale des Cups trifft man auswärts auf den FC Schaffhausen. Die Nordostschweizer belegen aktuell auf Rang 7 in der Challenge League. Das nächste Liga-Spiel findet dann am Sonntag, 31. Oktober, auswärts in Lausanne statt.