Fussball Der FC Luzern bleibt sieglos – gegen den FC Zürich gibt's eine 1:3-Heimpleite Der Start in die Partie war für den FC Luzern mit dem frühen Treffer von Filip Ugrinic gut. Am Ende jedoch steht eine bittere Niederlage gegen den FC Zürich auf der Anzeigetafel.

Für den gesperrten Marvin Schulz spielt Holger Badstuber von Beginn an in der Innenverteidigung. Jordy Wehrmann nimmt den Platz im zentralen Mittelfeld neben Christian Genter ein.

5. Minute: Der FCL geht in Führung. Nach einem abgelenkten Ball in die Tiefe von Christian Gentner behauptet sich Filip Ugrinic im Zweikampf gegen Mirlind Kryeziu und schiesst alleine vor FCZ-Goalie Yanick Brecher ein.

Ugrinic mit dem Schuss zur Führung ... Bild: Martin Meienberger / freshfocus

... und dem Torjubel. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

35. Minute: Der Ausgleich für den FCZ durch Mirlind Kryeziu. Er köpfelt eine Flanke von Adrian Guerrero freistehen ein. Holger Badstuber steht zu wenig nahe bei seinem Gegenspieler.

Zürichs Mirlind Kryeziu mit Kopfball zum 1:1 gegen den FCL. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

44. Minute: Per Penalty bringt Blaz Kramer die Gäste in Führung. Den ersten Versuch kann FCL-Goalie Vaso Vasic noch abwehren, doch den Abpraller nach vorne verwertet Kramer. Das Foul im Strafraum verursachte Martin Frydek.

Vaso Vasic hält den Penalty von Kramer ... Bild: Christian Merz / KEYSTONE

doch der FCZ-Stürmer trifft im Nachschuss. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

75. Minute: Das dritte Tor für den FCZ schiesst Antonio Marchesano mittels einem direkten Freistoss aus rund 17 Metern.

Die Luzerner sind die der ersten 30 Minuten die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Das Führungstor von Filip Ugrinic in der fünften Spielminute ist in der Entstehung eher zufällig, ehe sich Ugrinic stark gegen den FCZ-Verteidiger durchsetzt und einschiesst. Die Zürcher wirbeln zwar in der Offensive, doch klare Torchancen erspielen sich die Gäste nicht.

Es braucht einen Eckball für den Ausgleich des FCZ: Adrian Guerrero flankt und Mirlind Kryeziu köpfelt freistehend ein – da war Holger Badstuber nicht bei seinem Gegenspieler. Das Spiel dreht danach und noch vor der Pause dreht Zürich auch das Resultat: Blaz Kramer verwertet einen Penalty im Nachschuss – Pech für FCL-Goalie Vaso Vasic, der den ersten Versuch nur nach vorne abwehren kann.

Der FC Luzern, er baut nach einer guten Startphase ab und sieht sich zur Pause mit einem Rückstand konfrontiert. In der letzten Saison haben die Spieler von Trainer Fabio Celestini oft bewiesen, dass sie noch für eine Wende gut sind. Gelingt es auch in der zweiten Halbzeit gegen den FC Zürich?

Der FCL drückt nach der Pause auf den Ausgleich, aber auch der FC Zürich bleibt gefährlich. Die Goalies Vaso Vasic und Yanick Brecher zeigen gute Paraden. FCL-Trainer Celestini bringt in der 55. Minute drei neue Spieler: Yvan Alounga, Lorik Emini und David Domgjoni. Sie ersetzen Tasar, Wehrmann und Badstuber. Rund eine Viertelstunde vor Schluss vergibt der junge Alounga die bisher beste Möglichkeit für den FCL-Ausgleich – nach einem guten Pass von Ibrahima Ndiaye steht er frei vor Brecher. Der FCZ-Goalie wehrt den Flachschuss mit dem Fuss ab.

Die Zürcher auf der anderen Seite machen mit zunehmender Spieldauer nicht mehr viel in der Offensive. Trotzdem schiessen die Gäste eine Viertelstunde vor Schluss das dritte Tor. Antonio Marchesano verwandelt einen Freistoss aus 17 Metern direkt. In der 80. Minute gibt beim FC Luzern der 17-jährige Noah Rupp sein Pflichtspiel-Debüt. In den letzten zehn Minuten versuchen die Luzerner nochmals alles, doch diesmal gibt's kein Comeback. Der FCL verliert gegen den FCZ mit 1:3.

Während der FC Zürich den dritten Sieg im dritten Spiel holt, bleibt der FC Luzern auf einem Punkt sitzen. Der Fehlstart für das Team von Fabio Celestini ist somit Tatsache.

Luzern – Zürich 1:3 (1:2)

Swisspor-Arena. – 8861 Zuschauer. – SR San.

Tore: 5. Ugrinic (Gentner) 1:0. 35. Kryeziu (Guerrero) 1:1. 44. Kramer (Nachschuss Foulpenalty) 1:2. 75. Marchesano (Freistoss) 1:3.

Luzern: Vasic; Farkas (80. Sidler), Burch, Badstuber (55. Domgjoni), Frydek; Gentner, Wehrmann (55. Emini); Tasar (55. Alounga), Ugrinic, Ndiaye; Sorgic (80. Rupp).

Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Boranijasevic, Doumbia (61. Hornschuh), Krasniqi (90. Seiler), Guerrero; Marchesano (76. Rohner); Ceesay (90. Gnonto), Kramer (61. Gogia).

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz (gesperrt), Müller, Schürpf, Campo, Ndenge und Alabi (alle verletzt). Zürich ohne Wallner, Koide, Tosin, Dzemaili und Khelifi (alle verletzt).

Verwarnungen: 15. Sorgic (Foul). 39. Aliti und Ugrinic (beide Unsportlichkeit) 41. Tasar, 45. Doumbia, 51. Wehrmann, 77. Kryeziu (alle Fouls). 87. Ceesay und Gentner (beide Unsportlichkeit).

Die Luzerner Mannschaft reist für das Rückspiel in der Qualifikation für die Europa Conference League nach Rotterdam. Das Spiel am Donnerstagabend im Stadion De Kuip gegen Feyenoord wird um 20 Uhr angepfiffen. Im Hinspiel unterlag der FCL den Niederländern mit 0:3.

Am Sonntag, 15. August, beginnt für den FC Luzern die Mission Titelverteidigung im Schweizer Cup – die erste Hürde heisst SC Cham.

In der Super League spielt das Team von Fabio Celestini am 22. August die nächste Partie. Es steht die Fahrt nach Genf an. Das Spiel gegen Servette ist auf 16.30 Uhr angesetzt.