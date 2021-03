Fussball «Good Morning, Gentlemen ...»: Kriens-Trainer Bruno Berner erinnert sich an seine Zeiten bei den Grasshoppers Der SC Kriens muss gegen den Abstieg strampeln. Heute (20.00) darf der SCK gegen den Tabellenersten und Super-League- Aspiranten Grasshoppers nicht leer ausgehen. Trainer Bruno Berner erinnert sich an seine Zeit beim GC.

2002: Bruno Berner (rechts) mit GC gegen Yverdons Raphael Kehrli. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Kriens-Trainer Bruno Berner, 43-jährig, wechselte als 15-jähriger vom FC Glattbrugg zum GC. Dort spielte Berner zehn Jahre lang, bevor er in die Bundesliga zum SC Freiburg wechselte und danach in England (Blackburn Rovers, Leicester City) spielte. Berner wurde mit den Grasshoppers zweimal Schweizer Meister. Er erzählt vor dem Duell SCK – GC exklusiv drei Anekdoten aus seiner Zeit bei den Hoppers.

1. Der «Transfer» nach Spanien zu Real Oviedo

Die Fussballwebsite transfermarkt.ch hält fest, dass Bruno Berner im Jahr 2000 als GC-Spieler nach Spanien zu Real Oviedo wechselte und fünf Monate später wieder nach Zürich zurückkehrte. «Stimmt nicht», sagt Berner lachend, «ich habe Kenntnis von diesem Eintrag, aber ein solcher Transfer hat nie stattgefunden. Es ist schlicht eine Fehlermeldung. Wer weiss, vielleicht gab es einen brasilianischen Fussballer desselben Namens. Ich war jedenfalls von 1992 bis 2002 ausschliesslich GC-Fussballer. Als ich später nach England wechselte, wurde ich nicht selten auf meine Zeit in Spanien angesprochen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zu dementieren.»

2. Der Meisterjubel im Jahr 2001

Im Jahr 2000 war der FC St.Gallen Meister geworden, ein Jahr später verdrängten die Grasshoppers die Ostschweizer in der Finalissima auf Rang 2. GC, unter anderen mit dem uruguayischen Publikumsliebling Richard Nuñez und Stéphane Chapuisat, siegte in St.Gallen gleich mit 4:0 und war Meister. Zurück im ehemaligen Hardturm entschied die Mannschaft kurzerhand, mit dem Mannschaftsbus durch die Stadt zu fahren und den Menschen auf den Zürcher Strassen mitzuteilen, wer soeben Schweizer Meister geworden war. Berner: «Wir fuhren also durch die Zürcher Ausgehmeilen, ich öffnete die Dachluke des Cars, stieg hoch und schrie: «GC ist Schweizer Meister!» Und was passierte? Keine Reaktion von der Strasse, einzig ein «T’Schnorre zue!». Da waren wohl keine GC-Fans unterwegs, womöglich nur FCZ-Anhänger.

«Ich war froh, dass nicht noch eine Tomate geflogen kam, setzte mich im Bus wieder brav hin und sang weiter.»

3. Als Roy Hodgson in die Umkleidekabine kam

Bruno Berner hatte in vier Profijahren bei GC sechs Trainer: Christian Gross, Roger Hegi, Roy Hodgson, Rolf Fringer, Piet Hamberg, Hans-Peter «Bidu» Zaugg und Marcel Koller. Eine besondere Anekdote: Berner hatte seine allerersten NLA-­Einsatzminuten gegen den SC Kriens, als er im Kleinfeld von Gross eingewechselt wurde.

Aber Berners besondere Erinnerung ist jene, als 1999 Hegi entlassen wurde, obwohl GC auf dem 2. Rang stand: «Hegi kam in die Umkleidekabine und verabschiedete sich von uns Spielern. Kaum war er gegangen und die Tür zu, ging sie auch schon wieder auf. Und das meine ich nicht im übertragenen Sinn. Ich konnte mich weder nach links noch nach rechts drehen, schon stand Nachfolger Roy Hodgson in der Garderobe und sagte: ‹Good Morning, Gentlemen…›. Dann erzählte er, was er mit GC alles vor hat, Meistertitel, Champions League.» Hodgson blieb nur ein Jahr Trainer, ohne Titel.

Heute, mehr als 20 Jahre später, steht GC noch viel weiter weg vom Schweizer-Meister-­Titel. Aber immerhin vor der Rückkehr in die höchste Liga.