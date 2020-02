Fussball in Kriens: «Der Trainer wird beim SCK nicht vergoldet»

Vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Aarau stellt Kriens-Trainer Bruno Berner klar: «Wir stehen in der Tabelle ausserordentlich gut da. Aarau hat bisher unter seinem Wert gespielt. Doch wir haben in dieser Saison zweimal gegen Aarau verloren, insgesamt sieben Gegentore kassiert. Deshalb: Aarau bleibt gegen uns Favorit.»

Auf die Frage, ob Fasnacht beim SC Kriens ein Thema sei, reagiert Berner zuerst verdutzt. «Christian Fassnacht von den Young Boys?» fragt er, um dann zu realisieren, dass in der Innerschweiz jetzt ja Fasnachtszeit ist. Berner: «Das Thema ‘Fasnacht’ habe ich nicht angesprochen, ich appelliere an die Vernunft der Spieler.» Beim SCK bleibt Teamleader Burim Kukeli (Hüftprellung) fraglich, Nikola Mijatovic kehrt nach zwei Spielsperren ins Kader zurück. Daniel Follonier ist weiterhin verletzt (Muskelfaserriss).