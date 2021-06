Am Mittwoch tritt die Schweizer Fussballnationalmannschaft in Rom in ihrem zweiten EM-Gruppenspiel auf Italien. Die Schweizer stehen nach dem 1:1-Unentschieden gegen Wales unter Druck. Italien ist aber eine Knacknuss: Seit 28 Spielen sind die Italiener unbesesiegt, zuletzt gewannen sie das Auftaktspiel gegen die Türkei gleich mit 3:0. Im Porträt erfahren Sie das Wichtigste zur Mannschaft, ihrem Trainer und den Stars.