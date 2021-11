Fussball Jetzt ist es offiziell: René van Eck wird neuer Trainer des SC Kriens Der 55-jährige Holländer erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Bereits vergangene Woche berichtete unsere Zeitung über eine mögliche Verpflichtung von René van Eck als SCK-Trainer. Jetzt ist es offiziell: Der 55-jährige Holländer und ehemalige FCL-Aufstiegstrainer ist neuer Trainer des SC Kriens. Dies bestätigte der Verein am Montagmorgen in einer Medienmitteilung. Van Eck erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

«Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit René van Eck und werden alles daransetzen, mit ihm den Ligaerhalt zu realisieren», schreibt der SC Kriens in der Mitteilung. Sportchef Bruno Galliker sagt zum neuen Trainer:

«Wir sind sehr froh, dass wir René für den SC Kriens gewinnen konnten und erhoffen uns, dass er seine Mentalität in unserer schwierigen Situation auf unsere Spieler übertragen kann.»

René van Eck will den SC Kriens vor dem Abstieg retten. Bild: PD

Man brauche jetzt eine starke Persönlichkeit, die dem Team Selbstvertrauen gebe und gleichzeitig alles aus den Spielern heraushole. René van Eck bringt Erfahrung im Abstiegskampf mit: Er übernahm zum Beispiel den FC Wohlen nach 13 Spielen ohne Sieg und führte ihn zum Ligaerhalt. Van Eck verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz im Profi-Fussball, als Spieler und als Trainer. Er kennt die Innerschweiz bestens, spielte während neun Saisons beim FC Luzern und eineinhalb Jahre für insgesamt 31 Spiele auch im Dress des SC Kriens. René van Eck wird in der Mitteilung zitiert:

«Es gibt nur ein Ziel. Nicht absteigen. Mich reizt es, diese Aufgabe hier beim SC Kriens zu meistern. Es ist eine grosse Aufgabe, die ich aber gerne annehme.»

Zuletzt arbeitete van Eck in der Nachwuchs-Abteilung von Feyenoord Rotterdam. Zuvor, im Frühjahr 2018, übernahm er beim FC Zürich das Amt des Assistenztrainers und machte an der Seite von Ludovic Magnin 65 Spiele mit den Zürchern. In der vergangenen Saison war René van Eck Trainer bei der U18 des Grasshoppers Clubs Zürich. Als Trainer sammelte er auch Erfahrungen beim finnischen Verein Inter Turku, sowie in Wohlen und Thun. In Deutschland arbeitete René van Eck unter anderem für zu Carl Zeiss Jena, Nürnberg und Alemannia Aachen, in Holland für den Nachwuchs von Excelsior Rotterdam und den FC Den Bosch. (pl)