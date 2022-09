Fussball Jonathan Okita macht Franco Foda froh, aber nur kurz - der Zürcher Stürmer und diese Spieler haben die Super-League-Runde geprägt Der FC Zürich und Trainer Franco Foda verlieren schon wieder – auch wegen Jonathan Okita, der doppelt trifft und dann rot sieht.

Trifft doppelt, sieht dann rot: Jonathan Okita beim 2:3 des FC Zürich gegen Servette. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Jonathan Okita: Er trifft endlich – und fliegt dann

Am Ende steht Franco Foda wieder mit diesem Gesicht da, das zwischen Fassungslosigkeit und nacktem Schrecken hin und her schwankt. Schon wieder eine Niederlage für den Trainer des FC Zürich, 2:3 gegen Servette diesmal. Schon wieder, wie schon am letzten Sonntag gegen Lugano, ganz spät noch das entscheidende Tor kassiert. Und schon wieder nach einem Spiel, in dem sein Team eigentlich nicht das schlechtere ist.

Aus Zürcher Sicht hat das alles an diesem Nachmittag viel mit Jonathan Okita zu tun, dem Flügelspieler, der etwas Zeit gebraucht hat, um nach seinem Wechsel vom holländischen Klub NEC Nijmegen in Zürich anzukommen. Und der dann in Genf glänzt, weil er endlich trifft für seinen neuen Verein, gleich doppelt und erst noch wunderbar. Zuerst mit einem abgezockten Lupfer, später mit einem Weitschuss, der genau im Winkel einschlägt.

Dank Okitas Toren ist Zürich bei Servette gut im Spiel, aber es ist eben auch Okita, der nach 72 Minuten beim Stand von 2:2 mit einer unnötigen gelb-roten Karte vom Platz fliegt. Seine Mitspieler wehren sich dann nach Kräften, aber sie lassen eben auch dieses 2:3 zu, tief in der Nachspielzeit und nach einem Eckball, bei dem sie die Defensivarbeit einstellen. Auch nach acht Spielen hat der Titelhalter in der Meisterschaft noch nie gewonnen. Für Trainer Foda wird die Luft immer dünner.

Filip Stoijlkovic – Wachsen in Balotellis Schatten

Vier Tore in fünf Spielen: Filip Stojilkovic vom FC Sion. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Im Wallis sprechen gerade alle von Mario Balotelli, aber es gibt da einen anderen Spieler, der das auch sehr verdienen würde: Filip Stojilkovic, Stürmer wie Balotelli – und im Gegensatz zum italienischen Altstar in beneidenswerter Verfassung.

Das zeigt der 22-Jährige auch am Samstag, als der FC Sion in St. Gallen gewinnt. Eine kleine Überraschung ist das schon, weil die St. Galler zuletzt im eigenen Stadion fünf Siege aneinandergereiht hatten. Doch die Walliser haben den Leader fast immer im Griff. Schon nach 28 Minuten führen sie mit 2:0, und beide Male hat Stojilkovic seine Füsse im Spiel. Zuerst setzt er sich gegen zwei Gegenspieler durch und legt dann für Ilyas Chouaref auf. Ein paar Minuten später läuft der Zürcher alleine auf den St. Galler Goalie Lawrence Ati Zigi zu und trifft wuchtig zum 2:0.

Damit steht der U21-Nationalstürmer, der in der erfolgreichen EM-Qualifikation in jedem Spiel auf dem Platz stand, schon bei vier Saisontoren. Alle hat er in den letzten fünf Spielen erzielt, und wenn er so weitermacht, wird Stojlkovic die gute Quote der Vorsaison – 11 Tore in 35 Super-League-Partien – noch toppen. Dass da jetzt mit Balotelli ein Konkurrent mit riesigem Namen für den Posten im Sturmzentrum aufgetaucht ist, scheint ihn nicht etwa zu hemmen –, sondern zu beflügeln.

Max Meyer meldet sich gleich doppelt zurück

Trifft zum zweiten Mal überhaupt: Max Meyer, der ehemalige deutsche Nationalspieler, der jetzt für Luzern aufläuft. Martin Meienberger / freshfocus

Als er ein junger Mann war, gab es eine Zeit, in der sich Max Meyer deutscher Nationalspieler nennen durfte. Insgesamt vier Länderspiele bestritt er einst für Deutschland, Teileinsätze zwar nur, aber eben doch: Länderspiele, für Deutschland, das letzte im November 2016 gegen San Marino. Meyer galt in der Heimat als grosses Versprechen, hatte schon mit 17 Jahren in der Champions League debütiert und später, als 21-Jähriger, bereits 100 Bundesliga-Spiele für Schalke 04, seinen Jugendklub, auf dem Buckel.

Doch den verliess Meyer dann nach mehreren abgelehnten Vertragsangeboten im Streit; am Ende durfte das Eigengewächs nicht einmal mehr mittrainieren. Meyer ging nach England. Und seine Karriere geriet ins Stocken. Er spielte in London für Crystal Palace, kehrte wieder nach Deutschland zurück, nach Köln, suchte sein Glück in der Türkei, in Dänemark – und ist jetzt beim FC Luzern gelandet.

Mit seinem neuen Verein ist der Deutsche, bald 27 Jahre alt mittlerweile, am Wochenende nach Winterthur gefahren. Heimgekehrt ist Meyer mit einem 6:0-Sieg und zwei Treffern. Einen Doppelpack, das hat er in seiner Karriere bisher erst einmal geschafft, vor langer, langer Zeit, im Jahr 2015 – damals, als er noch ein junges Talent des FC Schalke war.

Jean-Kévin Augustin checkt in Basel ein

Per Panenka zum Doppelpack: Jean-Kévin Augustin beim Penalty gegen GC. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Man hatte schon fast wieder vergessen, dass er ja auch noch da ist. Als die sommerliche Transferhektik in Basel ihren Anfang nahm, war Jean-Kévin Augustin einer der ersten Neuzugänge. Dann verletzte sich der Franzose noch vor dem ersten Saisonspiel. Und die Basler holten bis zum Ende der Transferperiode einen Stürmer nach dem anderen: Andi Zeqiri zum Beispiel oder Bradley Fink.

Mittlerweile ist Augustin, der einst für 16 Millionen von Paris nach Leipzig wechselte, wieder gesund. Am Sonntag, beim 5:1 gegen GC, kam er zum dritten Mal für Basel zum Einsatz. Der 25-jährige Franzose wurde nach 58 Minuten eingewechselt, und zehn Minuten später hatte er bereits einen Doppelpack geschnürt. Zuerst profitierte Augustin von einem Schnitzer der GC-Abwehr. Später verwandelte er einen Penalty per Panenka. Damit wären auch seine Ansprüche auf den umkämpften Platz im Basler Sturm angemeldet.