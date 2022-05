fussball Erfolgstrainer Jürgen Klopp liebt seinen FC Liverpool - nun will er zum zweiten Mal die Champions League gewinnen Letze Woche verlängerte der 54-jährige Deutsche seinen Vertrag bei Liverpool um zwei weitere Jahre. Eigentlich wollte der Mann der legendären Sprüche 2024 bei den Engländern aufhören. Heute trifft er mit dem FC Liverpool im Halbfinal-Rückspiel auswärts auf Villarreal.

Erfolgstrainer Jürgen Klopp könnte mit dem FC Liverpool in dieser Saison insgesamt vier Titel gewinnen. Andrew Yates / EPA

Wenn Trainer Jürgen Klopp über den FC Liverpool spricht, dann klingt es nach einer Liebeserklärung. Und diese Gefühle werden in Liverpool längst erwidert, bei den Fans geniesst der 54-Jährige Legendenstatus. Jürgen Klopp und der FC Liverpool, das passt auch nach fast sieben Jahren noch hervorragend zusammen. Deshalb sind in Liverpool alle sehr glücklich, dass der Deutsche letzte Woche seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert hat. Im Zuge der Verlängerung sagte er:

«Es gibt so viele Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühle... erfreut, gesegnet, privilegiert und aufgeregt wäre ein Anfang. Ich liebe unseren Verein.»

Noch vor wenigen Wochen hatte wenig darauf hingedeutet, dass Klopp noch länger in Liverpool bleibt. «Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heisst es: vielen Dank!», erklärte Klopp damals. Erst nach einem Gespräch mit seiner Frau Ulla entschied er sich, doch noch länger in England zu bleiben.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴 — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

Dank Sprücheklopfer Klopp wieder an der Spitze

In Liverpool erinnert man sich gerne an den 8. Oktober 2015 zurück. Es ist der Tag, an dem Klopp in Liverpool übernimmt. Und den Klub, der jahrelang im Mittelmass versunken war, in einen der besten der Welt umbaut. Klopp sagte bei Amtsbeginn in gewohnt selbstbewusster Manier:

«Ich brauche keinen Ronaldo und keinen Messi, um erfolgreich zu sein. I am the normal one».

In kürzester Zeit schaffte er es, aus Spielern wie Mohamed Salah, Sadio Mané oder Virgil van Dijk eine Spitzenmannschaft zu formen, die 2019 souverän die Champions League gewann.

Klopp hat dem Team eine Gewinnermentalität eingeimpft, die der Verein zuletzt vor über 40 Jahren kannte. Er lässt dominanten Angriffsfussball spielen, gegen den nur wenige Mannschaften der Welt bestehen können. Er machte den FC Liverpool zum Klubweltmeister, Premier-League-Sieger, Champions-League-Gewinner. Bisher hat Klopp mit dem FC Liverpool fünf Titel gewonnen. Liverpool-Legende Robbie Fowler sagte kürzlich:

«Klopp befindet sich auf bestem Weg, der grösste Trainer in der Geschichte des FC Liverpool zu werden.»

Jürgen Klopp ist auch auf Liverpools Strassen verewigt. LZM

Letzte Saison war ein Knackpunkt

In der vergangenen Saison lief es den Reds nach einer titellosen Saison allerdings weniger nach Wunsch: Klopp gab später zu, dass die Saison ihre Spuren hinterlassen hatte: «In der Sommerpause hatte ich für ungefähr zehn Tage genug vom Fussball, ich habe mich ausgelaugt gefühlt». Heute, nur ein paar Monate später, hat Liverpool die Chance, das Quadruple zu gewinnen - die beiden englischen Pokalwettbewerbe, dazu die Champions League und die Premier League. Und jetzt verleiht Klopp seinem Team mit der Vertragsverlängerung weiteren Schub.

In der Champions League sind die Reds nach einem 2:0 im Hinspiel gegen Villareal auf bestem Weg, zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren in den Final einzuziehen. Klopp mahnte nach der Partie in seiner unnachahmlichen Art dennoch zur Vorsicht:

«Kurz vor der Toilette in die Hose gemacht ist immer noch in die Hose gemacht. Deswegen hilft nah dran zu sein auch nichts. Kurz vor der Toilette ist immer noch nicht cool.»

Im Finale würde Klopps Liverpool entweder auf Ligarivale Manchester City oder Real Madrid treffen. Nach einem mitreissenden Hinspiel befindet sich Manchester City aktuell leicht im Vorteil. Beide Teams wären für Liverpool eine echte Knacknuss. Oder wie Jürgen Klopp es formulieren würde: «It's not a wish concert».