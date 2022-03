Fussball Kanada steht Kopf: Und mitten drin in den WM-Feierlichkeiten ist auch Liam Millar vom FC Basel Durch ein 4:0 im heimischen Toronto gegen Jamaika hat Kanada am vorletzten Spieltag der Concacaf-WM-Qualifikation das Ticket für die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar gelöst und damit ein ganzes Land in Jubeltaumel versetzt.

Tajon Buchanan trifft im entscheidenden Spiel gegen Jamaika kurz vor der Pause zum 2:0 und zeigt bereits durch seinen Torjubel, dass der 27. März 2022 ein nationaler Freudentag wird. Nathan Denette / AP

Die Stimme des Kommentators, der im kanadischen TV am Sonntagabend das Spiel der Nationalelf gegen Jamaika begleitete, zittert schon vor Anpfiff. «Noch nie in meinem Leben habe ich etwas so Schönes gesehen», sagt er beim Anblick der gut 29'000 Fans, als diese in Toronto geschlossen und zusammen mit dem Team die Hymne «Oh Canada» singen.

Dass Schnee liegt und sich die Minus 5 Grad durch den eisigen Wind noch zehn Grad kälter anfühlen, scheint die kanadischen Fans in ihrer Euphorie nicht zu hemmen. Im Gegenteil, sie scheinen stolz zu sein, dass an ihrem Freudentag auch typisch kanadisches Wetter herrscht.

Die Ausgangslage ist einfach. Mit einem Punktgewinn gegen Jamaika fährt das als Hockeynation bekannte aber als Fussballnation lange belächelte Kanada zum ersten Mal seit 1986 und erst zum zweiten Mal überhaupt an eine Fussball-Weltmeisterschaft. Ein Zitat des englischen Trainers John Herdman, der seit 2018 das Männernationalteam von Kanada betreut, zeigt, wie sich das Ansehens des Fussballs in Kanada verändert hat:

«Als ich hier anfing, glaubte keiner an uns, weil wir keinem einen Anhaltspunkt gaben, an uns zu glauben.»

Erfolgstrainer John Herdman. Warren Toda / EPA

Als Herdman vor Beginn der Qualifikationskampagne frech behauptete, dass er sich mit Kanada für die WM in Katar qualifizieren werde, glaubte ihm kaum einer. Doch in den letzten Jahren hat sich in dieser Hinsicht einiges getan. Schuld ist vor allem der sportliche Erfolg von Herdmans Mannschaft, die es geschafft hat, das Volk zu begeistern.

Tribünen, die vorher nur spärlich besetzt waren, wenn die Nationalmannschaft spielte, sind jetzt bereits im Vorfeld ausverkauft. Der kandische FCB-Flügel Liam Millar hat die Entwicklung hautnah miterlebt. Er erzählt: «Man merkt wirklich, wie sich der Fussball in Kanada verändert hat. Wir haben einen Hype ausgelöst. Ich bin unglaublich stolz, Teil dieses Teams zu sein.»

Millar lief bisher 15 Mal für Kanada auf. In der WM-Quali war der dribbelstarke und schnelle 23-Jährige zwar ab dem vierten Spieltag immer im Aufgebot, doch von zehn möglichen Spielen machte er nur vier und das nie über die vollen 90 Minuten. Und trotzdem ist Millar fester Bestandteil des Teams, das ganz Kanada in Ekstase versetzt hat, wie die Szenen aus dem Stadion oder auch aus den Sportbars der grossen Städte zeigen.

Der Basler steht nach Schlusspfiff direkt hinter Captain Jonathan Osorio, als der Teamkollegen und Fans mit einer Pauke zum kollektiven Klatschen animiert – wie es die isländische Nationalelf an der EM 2016 ebenfalls zelebrierte. Und Millar ist auch einer der ersten, die ihren Stolz auf Instagram teilen. «Bereit für die WM», schreibt er unter ein Teamfoto.

Kollege Osorio, der als einer der wenigen Stammkräfte noch in der Major League Soccer bei Toronto FC und nicht wie viele andere aktuelle Nationalspieler Kanadas in Europa sein Geld verdient, sagt nach dem Spiel zitternd vor Kälte und vor Freude: «Es ist unglaublich, wie die Leute jetzt an uns glauben und mit uns mitfiebern. Das motiviert uns, noch besser zu werden. Wir werden auch an der WM ein Statement setzen.»

Die Männer standen bisher im Schatten der Frauen

Bis dato war Fussball in Kanada Frauensache. Die Kanadierinnen (Weltranglistenplatz 6) spielen regelmässig an grossen Turnieren mit und gewannen 2021 in Tokio Olympiagold. Die Männer (Weltranglistenplatz 33) qualifizierten sich dagegen nur 1986 für eine WM, schieden in Mexiko aber nach drei Spielen ohne Tor und Punkt (0:1 gegen Frankreich, 0:2 gegen Ungarn und 0:2 gegen die Sowjetunion) als Gruppenletzter aus.

Auch Trainer Herdman war von 2010 bis 2017 zunächst für das kanadische Frauenteam verantwortlich, ehe er sich der Aufgabe annahm, auch die Männer auf Vordermann zu bringen. Nach dem Sieg gegen Jamaika erklärt er überschwänglich: «Wir sind jetzt eine Fussballnation.»

Bis zur Heim-WM soll es noch besser werden

Tatsächlich hat Kanada mit dem aktuell noch wegen Herzproblemen pausierenden Alphonso Davies von Bayern München sogar einen Champions-League-Sieger in seinen Reihen. Auch Jonathan David (Lille) oder Stephen Eustaquio (Porto) spielen bei europäischen Topteams eine gute Rolle. Das soll so bleiben, denn die Kanadier freuen sich nicht nur über die Teilnahme an der WM in Katar, sondern auch auf die Ausgabe 2026. Diese wird nämlich zur Heim-WM, die gemeinsam mit den USA und Mexiko austragen wird.

Nachdem Kanada am Sonntagabend die Heimfans in Toronto und Tausende weitere vor dem TV mit vielen schönen Angriffen und vier Toren gegen überforderte Jamaikaner verzückte und durch das 4:0 die WM-Qualifikation klarmachte, setzt der Kommentator im kanadischen TV zu einem letzten Lobgesang an: «Nicht in den wildesten Träumen hätte man das für möglich gehalten. Von der Dunkelheit in die Unvergesslichkeit. Auf diesen Moment hat das Land gewartet. Die Könige des Nordens haben es geschafft. Kanada geht an die WM!»

«WE CAN»: So feiert die kanadische Nationalmannschaft den historischen Erfolg. Nathan Denette / AP