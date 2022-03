England - Schweiz Embolo trifft für die Schweiz – dennoch unterliegt die Nati im Wembley mit 1:2 Die Schweizer Fussball-Nati verliert im Wembley zu London mit 1:2. Breel Embolo bringt die Schweiz in Führung, doch Luke Shaw und Harry Kane wenden das Blatt zu Gunsten der Engländer. Das Team von Trainer Murat Yakin wird für eine über weite Strecken gute Partie nicht belohnt.

Harry Kane erzielt das entscheidende 2:1 für England. Claudio Thoma / Freshfocus

Geht noch einmal etwas? Ein letzter Versuch, um doch noch ein Unentschieden zu erzielen? Die Energie, die letzte Power, sie fehlt den Schweizern zunehmend. Sie sind bemüht, gewiss, einmal schiesst Rodriguez per Volley übers Tor. Auch Aebischers Versuch gerät zu hoch. Ein letzter Eckball noch - nein.

Erste Niederlage für Murat Yakin als Nationaltrainer

Es bleibt bei der knappen 1:2-Niederlage für eine Schweizer Mannschaft, die im mit 78881 Zuschauern ausverkauften Wembley beherzt auftritt und eigentlich einen guten Match zeigt. Allein, das Resultat widerspiegelt dies nicht. England erhält mit dem Sieg einen reichen Lohn für einen bescheidenen Auftritt.

Es ist die erste Niederlage für Murat Yakin als Nationaltrainer. Und die Schweiz wartet damit weiter seit 1981 auf einen Sieg gegen England.

Murat Yakin muss erstmals als Nationaltrainer seinem Gegenüber gratulieren. Andy Rain / EPA

Kane trifft per Penalty – Schweiz mit guter Leistung

Es läuft die 76. Minute, als die entscheidende Szene ihren Lauf nimmt. Nach einem Eckball köpft Guehi den Ball in Richtung Tor und bleibt am Arm von Zuber hängen. Weil dieser Arm aber sehr weit oben in der Luft ist, erhält Schiedsrichter Ekberg vom VAR ein Zeichen und schaut sich die Aktion nochmals an. Er entscheidet sich für Penalty. Harry Kane verwertet souverän – 2:1.

Penalty oder nicht? Es ist eine viel diskutierte Frage hinterher. Der Schweizer Captain Granit Xhaka hat eine klare Meinung dazu: «Es ist zum Kotzen, wenn ein Spiel so entschieden wird», sagt er. Nur: Die Entscheidung entspricht den Regeln. Xhaka absolvierte im Wembley sein erstes Länderspiel seit dem EM-Achtelfinal gegen Frankreich.

Es ist am Ende trotz der Niederlage eine ansprechende Schweizer Leistung. Der erste Test für die WM in Katar gerät über weite Strecken erfreulich. Gerade in der ersten Halbzeit hat die Schweiz das Spiel im Griff, müsste eigentlich sogar höher führen als nur 1:0. Embolo trifft bereits nach 20 Minuten.

Jubel nach dem frühen 1:0: Breel Embolo mit Ruben Vargas. Georgios Kefalas / Keystone

Der kapitale Fehler von Frei

Die Geschichte von Fabian Frei und der Schweizer Nationalmannschaft hat im letzten Jahr eine wunderbare Wendung erfahren. Er, der lange übergangene, durfte plötzlich und ziemlich unerwartet eine Hauptrolle spielen.

Nun hat diese Geschichte im Wembley einen ersten leichten Kratzer erlitten. Gut, Frei ist auch diesmal wieder Teil der Schweizer Startformation. 45 Minuten lang zeigt er ein hervorragendes Spiel, er hat Kane gut im Griff, doch dann folgt dieser eine unnötige, fatale Pass. Eigentlich hat er den Ball an der eigenen Grundlinie schon gewonnen, will ihn Xhaka zuspielen, doch plötzlich rauscht Walker-Peters dazwischen, fängt den Ball ab – Querpass, Schuss Shaw, 1:1.

Könnte Omlin den Ball beim Ausgleich halten?

Ob Jonas Omlin diesen Ball von Shaw hätte halten müssen oder ob das einem Yann Sommer in der EM- und WM-Qualifikationsform gelungen wäre, ist eine berechtigte Frage. Klar ist nur: Die Schweiz ist mit diesem Unentschieden zur Pause ziemlich schlecht bedient.

Nach 15 Minuten kommt sie immer besser ins Spiel. Wer ein stürmisches, euphorisches England erwartete, sieht sich jedenfalls getäuscht. Es ist die Nati, die in schöner Regelmässigkeit zu guten Abschlüssen kommt.

Nach 21 Minuten nimmt Xhaka ein erstes Mal aus der Distanz Mass. Jordan Pickford im englischen Tor kann diesen Versuch gerade noch abwehren. Nur 60 Sekunden später liegt der Ball gleichwohl im Tor. Shaqiri flankt gefühlvoll zur Mitte, dort steht Embolo und köpft überlegt zum 1:0 für die Schweiz ein.

Pickford rettet in letzter Sekunde gegen Frei

Es ist ein Schock für das Wembley. Die formidable Stimmung ist plötzlich wie eingefroren. Und die Schweizer? Sie stürmen einfach weiter. Shaqiri tritt einen Eckball auf den zweiten Pfosten, dort steht Frei und knallt den Ball per Dropkick aufs Tor. Der hervorragende Pickford kann in letzter Not an die Latte lenken.

Beinahe das 2:0 für die Schweiz. Frei trifft nur die Latte. Claudio Thoma / freshfocus

Eine weitere Shaqiri-Ecke fliegt nach 40 Minuten an den Pfosten. Rodriguez probierts per Weitschuss mit einem Flatterball und stellt damit Pickford vor grosse Probleme. Ein Tor fällt aber nicht, auch weil Embolo den Nachschuss daneben setzt.

Und dann steht es eben plötzlich 1:1. Es ist der Treffer, der die Partie in eine unglückliche Richtung lenkt.

