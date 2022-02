Fussball Bayern feiern 3:2-Sieg im Offensiv-Spektakel gegen Leipzig Das Bundesliga-Topspiel zwischen Meister und Vizemeister hielt, was es versprach. Der FC Bayern und RB Leipzig boten beim 3:2 Hochgeschwindigkeitsfussball und viele Offensiv-Momente.

Die Bayern durften nach einem tollen Spiel gegen Leipzig am Ende jubeln. Philipp Guelland / EPA

Der FC Bayern hat mit einem Sieg im Offensiv-Spektakel gegen RB Leipzig die Tabellenspitze der Fussball-Bundesliga gefestigt. Die Münchner bejubelten am Samstag in einem mitreissenden Topspiel ein 3:2 gegen den letztjährigen Rivalen Nummer eins, der keinen Boden im Kampf um einen Champions-League-Platz gutmachen konnte.

Beide Teams waren von Anfang an bemüht, das Aufbauspiel des Gegners energisch und früh zu stören - was wiederholt zum Erfolg führte. Nach Ballverlust von RB-Abwehrchef Willi Orban gegen Corentin Tolisso überliess dieser das Spielgerät an Lewandowski. Der Weltfussballer konnte Leipzigs Keeper Peter Gulasci da noch nicht überwinden. Doch nach dessen Parade stand Thomas Müller da, wo ein Torjäger eben steht, und vollendete zur Führung.

Auf der Gegenseite scheiterte Dani Olmo, der erstmals unter Neu-Trainer und Nagelsmann-Kumpel Domenico Tedesco in der Leipziger Startelf stand, gleich zweimal an Nationaltorhüter Manuel Neuer (16./18.). Der 35-Jährige war wenig später aber machtlos, als Konrad Laimer ihn mit einem Lupfer bezwang, und letztlich Silva den Ball an Benjamin Pavard und Niklas Süle vorbei über die Linie drückte. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Tolisso, der ein anspruchsvolles Zuspiel nicht hatte verarbeiten können.

Die Münchener reagieren und jubeln

Die vom Ausgleich angestachelten Bayern drängten danach auf das 2:1. Ein listiger Lupfer von Kingsley Coman wurde von Gulasci mit der Handschuhspitze noch irgendwie an den Pfosten gelenkt (34.). Nachdem Müllers zweiter Treffer wegen eines vorangegangenen Foulspiels von Lewandowski an Gvardiol der Video-Überprüfung nicht stand gehalten hatte (36.), jubelte Trainer Julian Nagelsmann aber doch noch vor der Pause über die erneute Führung. Nach Flanke von Coman köpfte Lewandowski gegen die Laufrichtung von Gulasci zum 24. Liga-Saisontor ein.

Es blieb nach dem Seitenwechsel weiter unterhaltsam. Lewandowski spitzelte den Ball nach Müllers Vorarbeit fast zum 3:1 ins Leipziger Tor (51.). Fast im Gegenzug erhöhte Nkunku nach Ballgewinn und perfektem Zuspiel von Laimer die Spannung, als er freistehend vor Neuer zum 2:2 verwandelte.

Und die Bayern? Die reagierten prompt und gingen zum dritten Mal in Führung. Nach Gulascis Fehlpass schalteten die Münchner schnell - und die Hereingabe von Serge Gnabry lenkte Gvardiol ins eigene Tor. Lewandowski hatte danach gleich zweimal das beruhigende 4:2 auf Fuss und Kopf (62./71.), wie auch Leroy Sané (86.). Den wuchtigen Distanzschuss von Dominik Szoboszlai auf der Gegenseite konnte Neuer parieren (72.). Auch Joker Emil Forsberg scheiterte am Bayern-Keeper (82.). (dpa/pku)