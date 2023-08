Fussball Kritiker nennt er «Idioten»: Wer ist der narzisstische Machtmensch Luis Rubiales wirklich? Ein Blick in die Skandal-Akte Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales tritt nach dem Kuss-Eklat am WM-Final nicht ab, stattdessen klammert er sich an die Macht. Porträt eines Menschen, der über eine lange Skandal-Akte verfügt.

Luis Rubiales trägt nach dem WM-Final die spanische Nationalspielerin Athenea del Castillo Beivide auf seiner Schulter. Bild: David Gray/AFP

Die TV-Bilder, wie sich Spaniens Fussballverbandschef Luis Rubiales neben Königin Letizia auf der Ehrentribüne an seine Genitalien greift, um den WM-Sieg des spanischen Frauennationalteams in Australien zu feiern, sorgten vor knapp zwei Wochen weltweit für Entrüstung. Der polemische Kuss, den er Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung aufzwang, bewegte am Montag sogar die spanische Staatsanwaltschaft dazu, Ermittlungen wegen sexueller Aggression gegen ihn einzuleiten.

Doch ein anderes Bild bringt seinen Charakter vielleicht sogar noch besser auf den Punkt: Während der Siegesfeier auf dem Rasen des Australia-Stadions in Sydney schnappte er sich Nationalspielerin Athenea del Castillo und trug sie auf einer Schulter, als handle es sich um eine Trophäe. Wie ein Wikinger, der sich nach einem Feldzug seine Siegesbeute mit nach Hause nimmt. Athenas Blick und ihre hilflose Pose sprachen Bände.

Chronologie eines Eklats Sonntag, 20. August: Nach dem 1:0-Sieg der Spanierinnen gegen England im WM-Final küsst Luis Rubiales bei der Siegerinnenehrung Jennifer Hermoso auf den Mund. Später sagt die Stürmerin: «Es hat mir nicht gefallen. Aber was soll ich machen?» Montag, 21. August: In einer Stellungnahme des Verbandes werden Rubiales und Hermoso zitiert. Rubiales entschuldigt sich, auch die Zitate von Hermoso verharmlosen das Geschehene. Später bestreitet sie, diese Sätze je gesagt zu haben. Mittwoch, 23. August: Hermoso fordert in einem Statement der Spielergewerkschaft Fifpro Massnahmen gegen Rubiales. Freitag, 25. August: In einer Sondersitzung des spanischen Verbandes tritt Rubiales nicht zurück. Stattdessen stellt er sich als Opfer dar. Das kritisiert Hermoso stark, ihre Mitspielerinnen solidarisieren sich. Samstag, 26. August: Die Fifa suspendiert Rubiales für 90 Tage. Montag, 28. August: In Spanien kommt es zu Demonstrationen gegen Rubiales, der spanische Verband fordert ihn zum Rücktritt auf, das spanische Sportgericht TAD berät sich zum Fall und selbst die UN übt Kritik am Verhalten von Rubiales. Derweil tritt seine Mutter in einer Kirche in einen Hungerstreik.

Die Kritiker nennt er «Idioten» und «Arschlöcher»

«Rubiales ist ein narzisstischer Machtmensch, der im Mittelpunkt stehen muss», analysiert der spanische Psychologe Dany Blázquez den Charakter des polemischen Fussballverbandschef. Zu diesem Ergebnis bringen ihn aber nicht nur die Bilder vom WM-Finale.

Luis Rubiales verteidigt seine Taten mit klaren Worten. Bild: Rfef/AP

Auch seine nahezu skurrile Verteidigungs- und Wutrede auf der Sondersitzung des Fussballverbands RFEF am vergangenen Freitag würden «seinen narzisstischen, manipulierenden, präpotenten und machistischen Charakter» untermauern, so der Psychologe. Seine Kritiker – inklusive drei Ministerinnen – bezeichnete er als «Idioten» und «Arschlöcher».

Anstatt Fehler einzugestehen, gibt er sich als «Opfer einer Hetzjagd» und gibt nun der Spielerin Mitschuld. Er straft sie der Lüge, weil der Kuss einvernehmlich gewesen sein soll, obwohl Jennifer Hermoso sich als «Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung fühlt», der sie nicht zugestimmt habe.

Verbandspräsident Luis Rubiales hat nach dem WM-Sieg die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Bild: Screenshot

Spaniens Liga-Chef Javier Tebas bezeichnete es als unmöglich, sein frauenfeindliches und verabscheuungswürdiges Verhalten mit einer absurden Verschwörungstheorie zu kaschieren, während der Rufschaden für den gesamten spanischen Fussball bereits unvermeidlich sei. Spanien bangt mit Blick auf den Kuss-Skandal und die Reaktion von Rubiales bereits ernsthaft um sein internationales Image mit Blick auf die im kommenden Jahr einzureichende Bewerbung für die Austragung der Fussball-WM 2030 mit den Nachbarländern Portugal und Marokko.

Der spanische Verband fordert ihn zum Rücktritt auf

Erst an diesem Montag hatte der spanische Fussballverband den 46-Jährigen zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. «Nach den jüngsten Ereignissen und den inakzeptablen Verhaltensweisen, die dem Image des spanischen Fussballs schwer geschadet haben», müsse Rubiales zurücktreten, teilte der Verband nach einer Sitzung der Präsidenten der Regionalverbände mit.

Alte Bekannte: Luis Rubiales (links) mit Fifa-Präsident Gianni Infantino. Bild: EPA

Doch nicht wenige Spanier fragen sich bereits seit Jahren, warum der Fussballverband Rubiales nicht schon längst entlassen oder abgewählt hat? Denn die Liste seiner Skandale ist so gross wie das Ego des stolzen Spaniers.

Bereits als Präsident der spanischen Spielergewerkschaft AFE brachte Rubiales seine damalige Affäre, das Model Brigit Tenorio, als gut bezahlte Sekretärin im AFE unter, obwohl sie dort kaum gesehen wurde. 2017 musste sich Rubiales dann zum ersten Mal wegen «Belästigung» einer Mitarbeiterin rechtlich verteidigen. Die Marketing-Direktorin der AFE-Gewerkschaft, Tamara Ramos, hatte ihn angezeigt. Es kam allerdings zu einer aussergerichtlichen Einigung. Er soll sie gemobbt und sich ihr gegenüber regelmässig aggressiv und übergriffig verhalten haben. Fragen nach der Farbe ihrer Unterwäsche waren dabei anscheinend nur Lappalien.

Als er 2018 den Posten des Fussballverbandschefs übernahm, organisierte der seit Jahren geschiedene Rubiales, der drei Töchter hat, mit seiner neuen Affäre, der mexikanischen Künstlerin Roberta Lobeira, erst einmal auf Verbandskosten eine romantische Reise nach New York. Zu den angegeben Treffen mit Vertretern der UNO und der Major League Soccer kam es nie.

Rubialas verkaufte den Supercup nach Saudi-Arabien

Die nächste Polemik folgte nur ein Jahr später. Seit 2019 lässt Rubiales das Finale des spanischen Supercups in Saudi-Arabien austragen. Die Saudis bezahlen dem spanischen Fussballbund dafür 30 Millionen Euro. Rubiales fädelte den Deal mit der Sporteventagentur Kosmos des damals noch aktiven FC-Barcelona-Stars Gerard Piqué ein.

Nach der Rückkehr aus Australien liess sich Rubiales an vorderster Front von den Fans feiern. Bild: EPA

Dass er selber eine Provision von vier Millionen Euro kassierte, verschwieg er. Im April 2022 wurden Telefongespräche bekannt, auf denen Rubiales zu Piqué sagte: «Lass uns die Saudis melken.» Juristische Untersuchungen zu möglichen Schmiergeldzahlungen laufen.

Nur einen Monat später folgte dann schon der nächste Skandal. Im Mai 2022 zeigte ihn ausgerechnet sein eigener Onkel und früherer Verbands-Stabschef Juan Rubiales bei der spanischen Antikorruptionsstaatsanwalt an. Laut den Vorwürfen soll Rubiales mit Verbandsgeldern «Sexpartys» in Salobreña, nahe seiner südspanischen Heimatstadt Motril, bezahlt haben. Mit acht bis zehn Frauen soll er sich vergnügt haben. Rubiales selber sprach von einem «Grillabend mit Freundinnen».

Geld, Macht und Vetternwirtschaft

Doch Rubiales überstand all diese Skandale. Wie kann das sein? Für den spanischen Sportjournalisten Juan Bautista Martínez von der Tageszeitung La Vanguardia gibt es dafür für Schlüsselworte – Geld, Macht, Vetternwirtschaft und Anerkennung seiner Leistungen. Schon als ehemaliger Captain des spanischen Erstliga-Clubs FC Levante machte sich der wortstarke Profifussballer 2007 bei seinen Kollegen als aggressiver Verhandlungswortführer bei Gehaltsverhandlungen stark. Dafür wählten ihn Spaniens Profi-Kicker 2010 zum neuen Vorsitzenden der Fussballergewerkschaft.

Vertrat jahrelang die Profifussballer in Spanien: Luis Rubiales vorne, dahinter sitzen die Superstars Iker Casillas, Xabi Alonso und Carles Puyol. Bild: EPA

Als Rubiales 2018 den Vorsitz des Fussballverbands übernahm, hatte dieser ein Jahresbudget von 160 Millionen Euro. Heute sind es 382 Millionen. Viel Geld, das Rubiales nach Belieben verteilten konnte und dafür Loyalitäten erkaufte. Ein grosser Betrag ging in seine eigene Tasche. Belief sich sein Anfangsgehalt auf 160’000 Euro, sind es heute 657’761 plus seine 250’000 Euro brutto als Vizepräsident der Uefa.

Doch er verteilte auch ordentlich Gelder. Nicht nur an Freunde, die er mit wichtigen Posten versah. 20 Millionen Euro aus seinem polemischen Supercup-Deal mit den Saudis verteilte er an den nicht professionellen Fussball. Er überschüttete vor allem den Jugend- und den Frauenfussball mit Geldern. Fussballanlagen wurden verbessert, Busse angeschafft und Frauenteams erhielten eigene Kabinen. In seiner gewohnten, selbstverliebten Art lobte sich Rubiales selber, «das beste Management in der Verbandsgeschichte» durchgeführt zu haben.

Zahlreiche Fussballfunktionäre soll Rubiales in der Tasche haben

Es gibt allerdings auch Gerüchte, dass er neben seiner Vetternwirtschaft auch zahlreiche Fussballfunktionäre in der Hand hatte. Einige soll er sogar bespitzelt und deren Telefone abgehört haben. Das ist zwar illegal und bisher nicht bewiesen – scheint ihn aber im Amt gehalten zu halten. Denn nur so kann man sich erklären, warum dieser Mann bis jetzt noch diesen Posten innehatte.

Doch Rubiales machte seinen Untergebenen immer klar, dass sie von ihm abhängig sind. So zuletzt auch auf der polemischen Sondersitzung des Verbands am Freitag, auf der er sich vehement weigerte, zurückzutreten. «Jorge», wendete er sich an den frischgebackenen Weltmeistertrainer Vilda. Vor dem versammelten Verband und unzähligen Fernsehkameras sagte er: «Du verdienst im Jahr 160’000 bis 180’000 Euro. Ich persönlich habe angeordnet, dass dein Vertrag um vier Jahre verlängert wird und du jährlich eine halbe Million Euro bekommst.»

Weltmeister-Trainer Jorge Vilda profitiert direkt von Luis Rubiales. Bild: Dean Lewins/EPA

So kann man Abhängigkeiten schaffen. Sein ebenfalls polemischer Schützling Jorge Vilda applaudierte, als Rubiales ablehnte, zurückzutreten und von seiner «sozialen Hinrichtung» und «falschem Feminismus» sprach. Seitdem aber die Staatsanwaltschaft gegen Rubiales ermittelt, die Fifa ihn vorübergehend suspendierte und ihn eventuell sogar für 15 Jahre von sämtlichen Posten im Profifussball ausschliessen will, ruderte selbst Vilda zurück und distanzierte sich von seinem ehemaligen Gönner. «Ich bedauere zutiefst, dass der Sieg des spanischen Frauenfussballs durch das unangemessene Verhalten unseres bisherigen Präsidenten Luis Rubiales, beschädigt wurde», liess er in einer Erklärung verlauten.