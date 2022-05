fussball Mailänder Herzschlagfinale In der Serie A entscheidet sich das Meisterrennen zwischen den Stadtrivalen Milan und Inter erst am allerletzten Spieltag.

Die AC Milan benötigt noch einen Punkt, um italienischer Meister zu werden. Antonio Calanni / AP

Eigentlich wäre bereits am Sonntagnachmittag alles für die grosse Milan-Party angerichtet gewesen. Fast 75000 Tifosi hatten das altehrwürdige San Siro, die «Scala» des Fussballs, in eine Festhütte verwandelt und den «Diavolo» zum 2:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo gepusht. Da aber Stadtrivale Inter spätabends in Caligari ebenfalls siegte, wird das Meisterrennen erst am nächsten Sonntag in der 38. und letzten Runde entschieden. «Fino all’ultimo goal», bis zum letzten Tor also, wie es die rosarote Mailänder Sportbibel «Gazzetta dello Sport» formulierte.

Lange nicht mehr gab es in der Serie A ein so spannenderes und dramatisches Finish. Mailand, das italienische Finanz-und Wirtschaftszentrum, die Stadt der Mode, des Designs und des «Aperitivo», ist somit auch Italiens Fussballhauptstadt. Milan reicht in der letzten Runde auswärts in der Reggio Emilia gegen Sassuolo ein Punkt für seinen ersten Titel seit 2011 und den 19. insgesamt. Inter empfängt zuhause Sampdoria Genua. Bei Punktgleichheit entscheiden die Resultate aus den Direktbegegnungen, und da liegen die «Rossoneri» vorn.

Junge Talente und zwei Altstars

Bei Milan beeindruckt vor allem die defensive Stabilität. In den letzten 17 Spielen kassierte man nur gerade neun Gegentore – ein Spitzenwert in den fünf grossen europäischen Ligen. Der französische Torhüter Mike Maignan hat den zu Paris Saint Germain abgewanderten Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma schnell vergessen gemacht. Die pfeilschnellen Verteidiger Tomori, Kalulu und Hernandez erlauben dem Team ein hohes Pressing, um bei Ballgewinnen rasch die Vertikale zu suchen.

Im Angriff stehen mit Zlatan Ibrahimovic und Olivier Giroud klingende Namen im Sold. Der von Chelsea gekommene Franzose hatte zwar mit einem Doppelpack grossen Anteil am wegweisenden Derbysieg im Februar. Seine beste Zeit scheint der 35-jährige Mittelstürmer aber hinter sich zu haben. Für den noch fünf Jahre älteren Ibrahimovic könnte das Meisterschaftsfinale zum letzten Tanz werden. Zwar schiesst der Schwede mit bosnischen Wurzeln im Durchschnitt immer noch alle 124 Minuten ein Tor. Immer häufiger fehlt der Leithammel aber wegen muskulären Verletzungen und brachte es erst auf 998 Spielminuten.

Zlatan Ibrahimovics Zukunft ist trotz ansprechender Torquote weiterhin ungewiss. Antonio Calanni / AP

Im Schatten der Altstars ist dafür Rafael Leão aufgeblüht. Der wirblige und technisch beschlagene 22-jährige Portugiese ist mit elf Treffern interner Topscorer. Der Marktwert des jungen Stürmers hat die 50-Millionen-Euro-Grenze überschritten. Grosses Talent besitzt auch Sandro Tonali. Der Mittelfeldspieler, dem wegen seiner äusseren Erscheinung Ähnlichkeiten mit Andrea Pirlo nachgesagt wurden, ist mit seiner Zweikampfstärke aber auch ausgeprägten Abschlussqualitäten eher ein Mix zwischen Gennaro Gattuso und Daniele De Rossi.

Vergleich mit Ancelotti

Bei allem individuellen Talent ist aber das Kollektiv die grosse Stärke Milans. Ein Verdienst vor allem von Trainer Stefano Pioli. Der 56-Jährige aus Parma ähnelt in seiner Art dem ebenso aus der Emilia-Romagna stammenden Carlo Ancelotti. Der nach aussen sanft und smart auftretende Pioli wird von seinen Spielern sowohl als Autorität als auch als Kumpel respektiert. Als Fussballer gewann Pioli mit Juventus Turin Meisterschaft und Champions-League. In der Serie-A coachte er bereits Bologna, Lazio, Inter und Fiorentina. Seit Oktober 2019 arbeitet Pioli bei Milan. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten führte Pioli die Mailänder letztes Jahr erstmals seit 2013 wieder in die Champions-League.

Trainer Stefano Pioli kann die AC Milan zum ersten Titel seit 2011 führen. Spada / AP

Dass der Club, der momentan durch den amerikanischen Fond Elliot verwaltet wird, einen rigiden Sparkurs aufgezwungen bekam, nahm Pragmatiker Pioli ebenso ohne Wehklagen hin wie den Umstand, dass der Verein ihn durch den Deutschen Ralf Rangnick ersetzten wollte. Arrigo Sacchi, der Milan in den späten 1980ern zu nationalen und internationalen Titeln führte, erklärt, dass die Bescheidenheit einer der grössten Trümpfe des aktuellen Rossoneri-Coaches. Pioli hätte gezeigt, dass «im Fussball Ideen mehr zählen als Geld», so Sacchi weiter. «Wir dürfen jetzt nicht denken, dass es schon geschafft ist, denn die Arbeit ist noch nicht beendet», sagte der vielgelobte am Sonntag nach dem Sieg gegen Bergamo.

Für die Milanisti ist Pioli so oder so bereits ein Held. Der Disco-Hit aus den 1990er Jahren «Freed from desire» wurde von den Tifosi kurzerhand in «Pioli is on fire» umgetauft und minutenlang im San Siro rauf- und runtergesungen.