Fussball Petkovic-Wechsel zu Bordeaux offenbar fix – die Schweiz braucht einen neuen Nati-Coach Der Wechsel von Vladimir Petkovic zu Girondins Bordeaux steht fest. Der 57-Jährige wird in Frankreich einen Dreijahresvertrag erhalten.

Vladimir Petkovic applaudiert während der EM im Juli nach dem Nati-Spiel der Schweiz gegen Spanien den Fans. Wahrscheinlich war dies sein letztes Spiel als Nati-Trainer. Keystone

Geht er? Oder kommt es doch noch in letzter Sekunde zur irren Wende? Die Frage nach der Zukunft von Vladimir Petkovic beschäftigt die Fussball-Schweiz weiter. Wobei sich die Trennung immer mehr abzeichnet. Am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr vermeldet die französische Sportzeitung «L’Equipe», die selten unter einem Informations-Defizit leidet: «Petkovic wird neuer Trainer von Bordeaux».

Auf Anfrage dieser Zeitung konnte der Schweizer Fussballverband den Wechsel seines Nationaltrainers bis zur Stunde noch nicht bestätigen. Das dürfte sich aber ziemlich bald ändern. Dann nämlich, wenn die letzten Details geklärt sind, die Vertragsauflösung sowie Petkovics neuer Vertrag in Frankreich unterschrieben sind. Petkovics Kontrakt mit dem SFV wäre noch bis zum Ende der WM-Qualifikation weitergelaufen, bei einer Qualifikation für Katar 2022 sogar bis zum Ende der WM.

Gemäss «Equipe» wird Petkovic sein neues Team Bordeaux aber bereits am kommenden Samstag im letzten Testspiel vor der neuen Saison betreuen. Die erste Runde in der «Ligue 1» findet dann eine Woche später statt. Bordeaux empfängt zu Hause Aufsteiger Clermont Foot.

Es zeugt von Grösse, dass der SFV Petkovic die neue Herausforderung ermöglicht. Es ist der Lohn für Petkovics grosse Verdienste in den vergangenen sieben Jahren als Nationaltrainer. Der 57-Jährige hat die Nati nach den Jahren unter Ottmar Hitzfeld weiterentwickelt. Petkovic hat der Schweiz einen offensiveren Spielstil vermittelt. Im Gegensatz zu früher überzeugte die Nati spielerisch sehr häufig. Gerade Siege gegen kleinere Nationen wurden zu einer Selbstverständlichkeit. Qualifikationen für grosse Turniere und danach für den Achtelfinal wurden entsprechend erwartet – nicht aus Übermut, einfach weil die Schweiz unter Petkovic so gut geworden ist, dass nie ein frühes Ausscheiden befürchtet werden musste.

Auch Assistent Mannicone wechselt

Am vergangenen Sonntag wurde Petkovics Wunsch nach einer Veränderung öffentlich. Nun, zwei Tage später, sind die letzten Details bereits geklärt. Es ist im Sinne aller Beteiligter, dass nun Klarheit herrscht. Bordeaux wird den Schweizer Verband für Petkovics Abgang mit etwa einer halben Million Franken entschädigen. Es ist Geld, das der SFV in Zeiten von Corona gut gebrauchen kann. Mit nach Frankreich wechseln offenbar auch Petkovics Assistent Antonio Manicone und Sportkoordinator Vincent Cavin.

Wie der «Blick» schreibt, herrscht eine grundsätzliche Einigung über die Formalitäten. Nur noch die letzten Papiere zwischen den Parteien müssten unterschrieben werden.

Und doch ist die pekuniäre Entschädigung nur ein schwacher Trost. Denn nun stehen die Verantwortlichen des Verbands unter Druck. Nicht einmal mehr fünf Wochen dauert es, bis der erste Nati-Zusammenzug nach der EM stattfindet. Es stehen die wegweisenden WM-Qualifikationsspiele gegen Italien (5. September) und in Nordirland (8. September) an. Zuvor findet am 1. September noch ein Testspiel gegen Griechenland statt.

Das bedeutet: Der neue Schweizer Nationaltrainer, wer auch immer es sein wird, erhält kaum Eingewöhnungszeit. Das ist, auch wenn er ein funktionierendes Gebilde übernimmt, nicht gerade eine traumhafte Ausgangslage.

Die möglichen Nachfolger von Petkovic

An Pierluigi Tami liegt es nun, den Kandidatenkreis zu verkleinern und den bestmöglichen Nachfolger für Petkovic zu eruieren. Auch für diesen Prozess wurde er vor gut zwei Jahren zum Nati-Direktor berufen. 2014 war Tami selbst noch als Trainer tätig. Und wegen seiner Erfolge als U21-Chef ebenfalls ein Kandidat für die Nachfolge von Ottmar Hitzfeld. Im Extremfall könnte er das Team zumindest übergangsmässig auch selbst betreuen. Die favorisierte Lösung ist das indes nicht. Der SFV strebt eine Dauerlösung an.

Die Namen der spannendsten Trainer, die aktuell verfügbar sind, lauten: Marcel Koller, René Weiler, Roberto di Matteo, Stéphane Henchoz, Murat Yakin und U21-Trainer Mauro Lustrinelli. Andere interessante Personalien sind Urs Fischer, Peter Zeidler, Fabio Celestini und Alex Frei. Sie stehen derzeit aber bei Klubs unter Vertrag. Schliesslich könnte auch Pierluigi Tami selbst ein Kandidat sein, die Nati zumindest vorübergehen zu betreuen.