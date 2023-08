Fussball Rekord-Transfer steht kurz vor: Tottenham plant ohne Harry Kane Das Supercup-Duell gegen Leipzig wird beim FC Bayern vom spektakulären Rekordtransfer von Superstar Harry Kane überlagert.

Thomas Tuchel: «Kane-Transfer hat höchste Priorität». Bild: Alessandro Garofalo / AP

Harry Kane sass in London stundenlang auf gepackten Koffern, der FC Bayern erwartete sehnsüchtig die Ankunft des Superstars. Doch angebliche Nachverhandlungen verzögerten zunächst den Sensationstransfer des 30 Jahre alten Torjägers von Tottenham Hotspur nach München. Der bevorstehende Rekorddeal überlagerte am Freitag die Vorbereitungen des Meisters auf den Supercup am Samstag (20.45 Uhr) gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig.

Man arbeite «mit Hochdruck» am Wechsel. Dies habe «höchste Priorität», sagte Trainer Thomas Tuchel. Sein Tottenham-Kollege Ante Postecoglou plante da schon die Vorbereitung der Spurs auf den Premier-League-Start am Sonntag beim FC Brentford «ohne Harry». Nach seinem Kenntnisstand stehe «der Deal unmittelbar bevor», sagte er am Freitagnachmittag.

Kurz zuvor hatte Tuchel gut gelaunt verdeutlicht, «wie wichtig das für uns ist. Wir versuchen den Kapitän aus England zu holen. Das zeigt schon die Grösse des Deals».

Es wäre ein echter Knaller: Der FC Bayern bekäme nach zähem Poker seinen Wunschstürmer und die Bundesliga eine echte Attraktion. Kane könnte eventuell gegen Leipzig sein Debüt feiern. Ausschliessen wollte dies Tuchel zumindest nicht. Man müsse abwarten, «es sind alle Möglichkeiten offen».

Kane sollte eigentlich am Freitagmorgen zum Medizincheck nach München kommen. Der Flug von Stansted nach Oberpfaffenhofen verzögerte sich aber immer wieder und wurde dann sogar gestrichen. Kane fuhr deshalb erst einmal wieder nach Hause. «Da wisst ihr wahrscheinlich mehr als ich, wo er gerade ist und was er tut», witzelte Tuchel. Angeblich hatte Tottenham plötzlich noch einmal Redebedarf.

Doch an ein Scheitern des Hammertransfers glaubt aktuell niemand. Über 100 Millionen Euro lassen sich die Münchner den spektakulären Wechsel kosten. Kane ist damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Liga-Geschichte. Er wird dem Vernehmen nach beim FC Bayern einen Vierjahresvertrag bis 2027 unterschrieben. Sein Jahresgehalt soll 25 Millionen Euro betragen.

Die Bayern setzen auf ihrer Mission Triple damit ein deutliches Zeichen auch an die internationale Konkurrenz. Kane soll in München den im Sommer 2022 nach Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen. Immerhin hat auch der Engländer, der mit einer zweijährigen Unterbrechung seit 2004 bei den Spurs spielte, die eingebaute Torgarantie. Einen Titel gewann er mit Tottenham aber nie.

Das soll sich in München definitiv ändern. Vielleicht schon am Samstag? Die Bayern haben den Supercup insgesamt zehnmal gewonnen, zuletzt dreimal in Folge. Für ihn habe der erste mögliche Titel der Saison «schon eine grosse Bedeutung, weil es nochmal einen Schub geben kann», betonte Tuchel: «Es ist unser Ziel, mit einem guten Spiel den nächsten Schritt zu machen.» Und überhaupt: «Wir wollen Meister werden, wollen den Pokal gewinnen und in der Champions League weit kommen.» Mit Kane als Torjäger.

Selbst Leipzig-Trainer Marco Rose ist begeistert. «Ein toller Spieler, der genau weiss, wo das Tor steht. Die Bundesliga kann sich auf einen Weltklassespieler freuen», sagte Rose anerkennend über den Angreifer, der für die Spurs in 435 Pflichtspielen 280 und in 84 Länderspielen 58 Treffer erzielt hat.

Noch aber plant Tuchel für den Supercup mit dem jungen Mathys Tel in der Spitze. «Im Moment ist Harry Kane nicht unser Spieler, deshalb lohnt es sich nicht, die Taktik danach auszurichten», meinte er gelassen.

Tuchel kann warten, zumal sich die Verhandlungen über den Transfer nach München seit Ende Juni hinzogen. In Spurs-Präsident Daniel Levy fanden die Münchner einen hartnäckigen Kontrahenten. Das erste Münchner Angebot hatte bei 70 Millionen Euro plus Boni gelegen...

Kane ist der vierte Neuzugang der Bayern in dieser Saison. Zuvor hatte der Rekordmeister Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Konrad Laimer (RB Leipzig/beide ablösefrei) und Min-Jae Kim (SSC Neapel/50 Millionen) verpflichtet. Kyle Walker von Manchester City sagte den Bayern ab, Tuchel will noch einen defensiven Sechser und einen weiteren Keeper.

Er hätte sich «gewünscht», so der Bayern-Coach, dass die Kaderplanungen schon weiter wären. So aber ist Geduld gefragt, wie bei Kane.