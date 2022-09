Fussball Renato Steffen findet in Lugano wieder das gewisse Etwas Der Ex-Basler und -Berner und Nationalspieler Renato Steffen ist zurück in der Schweiz. Bei Lugano bekommt er, was ihm beim VfL Wolfsburg zuletzt gefehlt hat.

Renato Steffen (Mitte) hat das Lachen bei seinem neuen Klub wieder gefunden (hier mit Mattia Bottani und Nicholas Townsend). Keystone

Am Ende grüsst er lächelnd in die Runde, sagt «grazie» und verschwindet. Für mehr Italienisch reicht es noch nicht, schliesslich ist Renato Steffen erst seit drei Tagen in Lugano. Aber er könne sich an die Ferien im Tessin erinnern. «Und ich freue mich, wieder hier zu sein. Man kommt irgendwie immer an die Orte zurück, an denen man als Kind war.» Dass es nun in Verbindung mit dem Fussball klappe, sei umso schöner.

Es ist Steffens erster öffentlicher Auftritt als Spieler des FC Lugano. Am Dienstag hat er seinen bis Sommer 2025 datierten Vertrag unterschrieben. Für den Aargauer ist es eine Rückkehr in die Schweiz nach viereinhalb Jahren Bundesliga beim VfL Wolfsburg. Bei den Wölfen war Steffen mal mehr, mal weniger Stammkraft. Zuletzt aber war er vor allem eines: Tribünengast.

In der laufenden Saison wurde er nicht einmal ins Match-Kader berufen, Neu-Trainer Niko Kovac setzte nicht auf ihn. Dass er in Wolfsburg keine Zukunft haben würde – trotz eines noch bis Sommer 2023 laufenden Vertrages –, war früh nach Kovacs Verpflichtung als Trainer klar.

Croci-Torti und Steffen verbinden die Emotionen

Es passt ein bisschen, dass Steffen aufgrund eines neuen Trainers gehen muss, und nicht, weil sein Arbeitspapier ausgelaufen oder ein reizvolleres Angebot auf dem Tisch gelegen hat. Denn Steffens Zeit in Wolfsburg war nicht immer einfach. Zwar stehen auf dem Papier in seiner Bilanz 144 Einsätze, in welchen er 18 Mal treffen und weitere 16 Mal assistieren konnte.

Renato Steffen war bei Wolfsburg aber auch immer ein bisschen der Kampf um Anerkennung seines Könnens und seiner bereits gezeigten Leistungen anzumerken. Der Kampf um die Gunst der Trainer. Kovac war der sechste (!) Trainer seit seinem Wechsel vom FC Basel zu Wolfsburg im Januar 2018, und jedes Mal musste Steffen gefühlt von Null beginnen.

So zumindest erklärte er es einmal in einem Interview mit dieser Zeitung: «Jedes Mal, wenn ich gedacht habe: Jetzt habe ich gezeigt, was der Trainer an mir hat, kam ein neuer. Dann dachte ich immer: Mittlerweile wissen aber doch alle, was man an mir hat. Aber dem war nicht so. Es war immer das gleiche Spielchen.»

Das Wiedersehen mit einem alten Bekannten

Sein neuer Trainer beim Schweizer Cupsieger heisst nun Mattia Croci-Torti. Gekannt hat er seinen neuen «Mister» zuvor nicht, ein Nachteil sei das aber nicht:

«Es ist manchmal gut, ohne irgendwelche Vorteile an einen neuen Ort zu kommen. In den ersten Tagen habe ich ihn als Trainer mit vielen Emotionen kennen gelernt. Das passt zu mir, ich lebe von Emotionen. Er lebt das vor, diese Bereitschaft, das Team besser zu machen, hat diese Energie. Daher denke ich, passen wir sehr gut zusammen.»

Aber es ist nicht nur er, der Steffen überzeugt hat. Sondern wohl auch jener Mann, der ihn 2016 von YB zum FCB geholt hatte: Georg Heitz. Heitz führt den US-Fussballklub Chicago Fire und ist seit dem vergangenen Jahr und der Übernahme Luganos durch Chicago-Fire-Besitzer Joe Mansueto auch der ­technische Direktor beim Partnerklub im Tessin.

In diesem Zusammenhang spricht Steffen von einem «spannenden Projekt, bei dem mir in den vielen Gesprächen schnell klar war, dass ich diese Aufgabe gerne annehmen würde». Eine Aufgabe, die da heisst: Als Führungsspieler eine junge Mannschaft an die Hand nehmen, zusammen mit anderen Routiniers und dem Coach.

Dass er das könne, davon ist er überzeugt. Nicht zuletzt dank seiner Erfahrungen aus der Bundesliga. Er habe in Deutschland nicht nur gelernt, Tag für Tag ans Limit zu gehen, sondern:

«Die Bundesliga hat mich auch geerdet. Es hat mich als Mensch weitergebracht.»

Der Schritt jetzt zurück in die Schweiz sei kein Rückschritt für ihn. Diesen Begriff und dieses Denken möge er nicht. «Für mich ist es einfach ein positiver, nächster Schritt. Eine neue Herausforderung und der richtige Schritt im richtigen Moment. Die Liga und Lugano, finde ich, haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt.»

Der Kernpunkt, wieso er aber nach Lugano gekommen ist, den versteckt Steffen ein bisschen in seinen Antworten. Als er gefragt wird, ob er als Nationalspieler keinen Druck verspüre, verneint er. Und fügt an:

«Ich habe einfach ein positives Gefühl hier. Und es gibt mir das gewisse Etwas, wieder zu wissen, dass meine Arbeit gesehen und geschätzt wird.»

Etwas, was zusammenfasst, was in Wolfsburg nicht immer und vor allem zuletzt nicht mehr der Fall war. Entsprechend wolle er jetzt in Lugano abliefern und Gas geben.

Nach drei verpassten Turnieren Katar vor Augen

Natürlich, um dem Team zu helfen, aber auch, um seinem persönlichen Ziel näherzukommen: der WM in Katar. Um an der Endrunde dabei zu sein, an welcher die Schweiz ihr erstes Gruppenspiel gegen Kamerun absolvieren wird, braucht er Spielpraxis. Das habe ihm Nati-Trainer Murat Yakin gesagt. «Ich habe ihn, wie in viele Entscheide in der Vergangenheit, deshalb auch in diesen Wechsel mit einbezogen.»

Denn der 30-Jährige will unbedingt dabei sein. Endlich. Nach drei verpassten Turnieren in Serie ist die WM sein ganz grosser Traum. Und vielleicht die letzte Chance auf einen Grossanlass.

Die EM 2016 verpasste er wegen eines Muskelfaserrisses, bei der WM 2018 schaffte er es nicht ins Kader und die nach tollen Leistungen fast sichere Teilnahme an der EM vom letzten Jahr verhinderte eine Sprunggelenksverletzung.

Sich für die WM empfehlen zu können, sei nicht die einzige Motivation gewesen für seinen Transfer. Aber es wäre das gewisse Etwas mit Sternchen, sollte er dank seines Wechsels mit nach Katar fahren dürfen.