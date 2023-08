Fussball Schlimme Verletzung: Nati-Stürmer Breel Embolo reisst Kreuzband und fällt monatelang aus Hiobsbotschaft für Breel Embolo: Der Schweizer Nationalmannschaftsstürmer hat sich das Kreuzband gerissen. Er erlitt die Verletzung im Training bei seinem Klub AS Monaco. Der 26-Jährige wird somit für mehrere Monate ausfallen.

Grosses Pech: Breel Embolo fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Imago

Die Nachricht ist ein Schock: Breel Embolo fällt monatelang aus. Der 26-jährige Nati-Star reisst sich im Training mit seinem Verein, der AS Monaco, das Kreuzband. Dies teilt der Klub via soziale Medien mit. Eigentlich hätte Embolo am Montag mit Monaco ein Testspiel gegen Bayern München absolvieren sollen.

Für Embolo ist es die zweite, schwerwiegende Verletzung in seiner Karriere. Bereits 2016, in seiner Zeit auf Schalke, brach er sich den Fuss und kämpfte sich über Monate zurück, brauchte lange, um seine Form wieder zu finden.

Nun bedeutet der Kreuzbandriss einen weiteren Einschnitt für den Stürmer in einem Jahr, in dem es ihm noch nicht wirklich laufen mag. Im März musste er vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen, weil ihn schon dort Knieprobleme plagten. Danach kam er bei Monaco nie wieder nahe an einen Stammplatz, absolvierte nur noch Teileinsätze.

In der Sommerpause musste er dann noch einen Prozess vor dem Basler Strafgericht über sich ergehen lassen. Nun kommt der nächste Rückschlag für den Basler.