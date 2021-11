Der Traum ist wahr geworden. Mit einem in allen Belangen verdienten 4:0-Erfolg über Bulgarien hat sich die Schweizer Nationalmannschaft für die WM-Endrunde im kommenden Jahr in Katar qualifiziert. Wir haben alles Wissenswerte zum triumphalen Auftritt der Nati in der Swisspor-Arena für sie zusammengestellt.