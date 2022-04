Fussball Thomas Tuchel ist Chelseas Ruhepol in stürmischen Zeiten Aufgrund der verhängten Sanktionen gegen Klubbesitzer Roman Abramowitsch ist Chelsea auf der Suche nach einem neuen Eigentümer. Der neue Besitzer soll nächste Woche vorgestellt werden.

Chelseas Trainer Thomas Tuchel schafft es, auch in Krisensituationen den Humor nicht zu verlieren. Kirsty Wigglesworth / AP

Thomas Tuchel als emphatischer und gelassener Krisenmanager – das konnte sich bis vor etwa anderthalb Monaten noch kaum einer vorstellen. In seiner Zeit als Trainer bei Borussia Dortmund vor fünf Jahren wirkte der deutsche Fussballlehrer wenig empathisch und zeigte kaum diplomatisches Geschick im Umgang mit der Mannschaft und der Führungsriege. Auch während seiner Zeit in Paris hatte er Probleme mit der Chefetage, was ihn letztlich den Job kostete. Nun wirkt Tuchel, der seit Anfang des vergangenen Jahres Coach des FC Chelsea ist, wie ausgewechselt.

Tuchel ist die neue Stimme bei Chelsea

Inmitten der Krise beim englischen Champions-League-Sieger ist der 48-jährige Trainer Thomas Tuchel das Aushängeschild des Vereins. Er managt mit Souveränität, Fingerspitzengefühl und gar einer Prise Humor einen Club, dessen Zukunft ungewiss ist. Eigentlich wäre es gar nicht seine Aufgabe, der neue Krisenmanager zu sein. Doch die Verantwortlichen von Chelsea halten sich vornehmlich im Hintergrund. Und der deutsche Coach schafft es, in der schwierigen Zeit ruhig zu bleiben und sich der einen oder anderen unangenehmen Frage zu stellen.

Tuchels beachtliche Trainerkarriere Thomas Tuchel Der 48-Jährige stammt aus dem bayrischen Krumbach und ist seit 2000 als Fussballtrainer aktiv. Der frühere Verteidiger war mehrere Jahre erfolgreich als Jugendtrainer tätig und wurde im August 2009 zum Cheftrainer des 1. FSV Mainz 05 befördert. Nach beachtlichen Erfolgen wechselte er 2015 zu Borussia Dortmund und 2018 zu Paris Saint-Germain. Seit Januar 2021 trainiert er den FC Chelsea und gewann nur wenige Monate später die Champions League. Derzeit ist er Fifa-Welttrainer des Jahres. Parallel zu seiner Fussballerkarriere begann Tuchel eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Fussball schloss er an der Berufsakademie in Stuttgart ein Studium in Betriebswirtschaftslehre erfolgreich ab.

Im März äusserte sich Tuchel im Zuge der verhängten Sanktionen bezüglich der Beschränkung der Reisekosten an Auswärtsspiele: «Wenn wir nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen können, fahren wir halt mit dem Zug. Wenn wir auch das nicht mehr können, nehmen wir den Bus. Zur Not fahre ich auch einen Siebensitzer». Solche Aussagen kommen sowohl bei den Fans als auch bei den Spielern an: «Viele Menschen in unserem Verein ziehen Kraft aus dem, was er sagt», erklärt Spieler und Landsmann Kai Havertz.

Christian Heidel, Mainz-Sportvorstand und «Entdecker» von Tuchel, sagte jüngst: «Ich glaube, sie können in London glücklich sein, dass sie Thomas gerade jetzt haben. Er ist jemand, der seinen Spielern sehr nahe ist, der genau weiss, wie er mit ihnen umgehen muss.» Ob man diese Aussage in Paris oder Dortmund unterschreiben würde, ist dennoch fraglich.

Er hält die Mannschaft zusammen: Thomas Tuchel (2.v.l). Jon Super / AP

Ukraine-Konflikt als Auslöser der kapitalen Krise

Seit Beginn des Konflikts in der Ukraine verhängten die EU und das Vereinigte Königreich happige Sanktionen gegen zahlreiche russische Oligarchen. Darunter befindet sich auch Roman Abramowitsch, Klubbesitzer des FC Chelsea.

Abramowitsch ist seit knapp 20 Jahren Eigentümer des FC Chelsea und hat in dieser Zeit viel Geld in den Verein investiert. Bis jetzt. Aktuell darf der Verein weder Spielertransfers noch Vertragsverlängerungen durchführen, Eintrittskarten oder Fanartikel können derzeit nicht oder nur eingeschränkt verkauft werden. Da Abramowitsch keinen Zugriff auf seine Konten hat, soll er gar Freunde gebeten haben, ihm Geld zu leihen.

Diese Sanktionen gelten, solange der Klub im Besitz des 55-jährigen Oligarchen aus Saratow ist. Da diese Situation nicht tragbar ist, wird der Verein nach fast zwei Jahrzehnten in neue Hände kommen.

Roman Abramowitsch muss sich aufgrund der Sanktionen gegen den FC Chelsea neu orientieren. Martin Meissner / AP

Am 18. April soll der neue Besitzer feststehen

Interessenten mit dem nötigen finanziellen Budget gibt es einige, denn ein Klub aus der Premier League kann vor allem aufgrund der üppigen Fernsehverträge lukrativ sein. Auf umgerechnet knapp 3,65 Milliarden Franken wird der Wert des FC Chelsea geschätzt, gemäss Experten ist ein solcher Preis aber nicht realistisch.

Laut der britischen «The Times» plant Chelsea, am 18. April einen neuen Käufer zu präsentieren. Es sollen noch vier Interessenten im Rennen sein, die bis zum 11. April ihre Gebote abgeben können. Die amerikanische Bank Raine unterstützt den FC Chelsea bei der Abwicklung der Übernahme. Das britische Finanzministerium entscheidet anschliessend, ob der Verkauf vonstattengehen darf.

Im finalen Kreis befinden sich wohlhabende Persönlichkeiten, die sich mit der Führung von Sportvereinen auskennen und für die Übernahme weitere Investoren organisiert haben. Einer dieser Persönlichkeiten ist wohl der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss, der vor über einem Monat Interesse am Kauf des FC Chelsea bekundete.

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss bekundete im März Interesse am Kauf des FC Chelsea. Keystone

Chelsea in der Champions League unter Zugzwang

Auch sportlich läuft es bei Chelsea aktuell nicht rund. Die Chancen auf den Titel in der heimischen Liga sind nicht mehr realistisch. 12 Punkte Rückstand (bei einem Spiel weniger) auf Spitzenreiter Manchester City sind bei noch acht ausstehenden Spielen kaum mehr aufzuholen.

Auch in der Champions League stehen die Londoner nach der 1:3-Heimpleite gegen Real Madrid von letzter Woche vor dem Aus: Tuchel sagte nach besagter Partie: «Das war wahrscheinlich die schlechteste erste Halbzeit, seit wir bei Chelsea sind. Das war weit entfernt von allen Massstäben, die wir uns setzen». Das heutige Rückspiel bietet die Gelegenheit, eine bis anhin unglückliche Saison aufzupolieren.