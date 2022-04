Fussball Turbulente Jahre mit Trainer-Fehlgriffen, einem Abstieg, Cupsiegen: Die besten FCZ-Geschichten seit dem letzten Titel 2009 Der FC Zürich steht kurz vor dem Meistertitel, er braucht am Sonntag in Basel einen Punkt, um alles klar zu machen. Ein Rückblick auf turbulenten letzten Jahren - unter anderem mit Bernard Challandes, Fredy Bickel, Yassine Chikhaoui und Sami Hyypiä.

30. September 2009: Das Wunder im San Siro

Hannu Tihinen bejubelt seinen Treffer im San Siro. Keystone

Der FC Zürich ist gerade Meister geworden und hat sich nach Siegen gegen Maribor und Ventspils für die Champions League qualifiziert. Dort wartet eine Traumgruppe mit Real Madrid, Milan und Marseille. Der FCZ scheidet zwar aus, aber er gewinnt im San Siro gegen Milan. Das einzige Tor erzielt Abwehrrecke Hannu Tihinen, und das mit der Hacke. 1:0, eine Sensation. In die Champions League schafft es Zürich danach nie mehr.

19. April 2010: Das Aus für Challandes

Führte den FC Zürich zum bisher letzten Meistertitel: Bernard Challandes Freshfocus

Als er im Jahr 2007 anfängt, tritt Bernard Challandes in grosse Fussstapfen: Es sind jene von Lucien Favre, dem zweifachen Meistertrainer. Der Romand macht sich gut, führt den FC Zürich auf Platz drei, wird dann Meister, schafft die Qualifikation zur Champions League. Doch jetzt liegt der Klub nur auf Platz sieben, und nach einer Niederlage in Aarau muss Challandes gehen. Es ist ein emotionaler Abschied von einem emotionalen Mann. Urs Fischer übernimmt.

11. Mai 2011: Die verpasste Chance im Letzigrund

Alex Frei trifft im Mai 2011 gegen Zürich doppelt - später wird der FC Basel Meister und dominiert die Super League jahrelang. Freshfocus

Der FC Zürich hat sich unter Fischer aufgerappelt. Vor dem Spitzenkampf gegen Basel liegt er an der Spitze; nur die Tordifferenz trennt die beiden Rivalen. Der FCZ hat Namen wie Johnny Leoni, Marco Schönbächler oder Admir Mehmedi in seinen Reihen. Er dominiert im Letzigrund, aber am Ende steht es 2:2, weil Alex Frei doppelt getroffen hat. Später zieht Basel noch an Zürich vorbei, holt einen weiteren Meistertitel, qualifiziert sich direkt für die Champions League – und zieht weit, weit davon, zu insgesamt acht Titeln in Folge.

28. November 2012: Der Abgang von Fredy Bickel

Prägt den FC Zürich zwischen 2003 und 2012: Sportchef Fredy Bickel. Freshfocus

Er hat den FC Zürich wieder gross gemacht, ab 2003 eine Ära mit drei Meistertiteln mitgeprägt. Aber jetzt geht die Zeit von Fredy Bickel als Zürcher Sportchef zu Ende. Es läuft schon länger nicht mehr so gut wie einst, und jetzt beschliesst Bickel, dem Ruf der Young Boys zu folgen und als Sportchef in die Hauptstadt zu wechseln. Die NZZ schreibt, dass es in Zürich immer einsamer werde um Ancillo Canepa, den Präsidenten.

21. April 2014: Wieder mal ein Titel

Cupheld Mario Gavranovic nach dem Sieg gegen Basel 2014. Freshfocus

Es ist vor dem Cupfinal 2014 schon länger her, dass der FC Zürich seinen letzten Pokal gewonnen hat. Jetzt wartet ausgerechnet der FC Basel im Cupfinal. Dessen Verteidiger Gaston Sauro sieht in der zweiten Halbzeit nach einer Notbremse rot. In der Verlängerung entscheidet Mario Gavranovic das Spiel mit zwei Toren. Der Pass zum 2:0 kommt von Yassine Chikhaoui, dem Magier aus Tunesien.

8. Juli 2014: Der FC Zürich wird zum FC Canepa

Aus dem FC Zürich wird im Laufe der Zeit immer mehr der FC Canepa. Keystone

In Brasilien läuft gerade die Fussball-WM, als der FC Zürich ein neues Organigramm präsentiert. Die wesentlichste Veränderung: Marco Bernet, technischer Direktor und damit Sportchef, wird degradiert. Einen Nachfolger für Bernet präsentiert Präsident Canepa nicht, sondern gibt sich selbst mehr Verantwortung. Es ist ein weiterer Schritt Richtung FC Canepa. Auch Heliane Canepa, die Frau von Ancillo, wird immer wichtiger im Verein. Die Millionen, die die beiden über die Jahre in den Verein stecken, kommt zu einem grossen Teil aus dem Portemonnaie der ehemaligen Managerin bei Nobel Biocare.

3. August 2015: Yassine Chikhaoui geht

Ein Künstler, der zuweilen mit Körper und Geist kämpft: Yassine Chikhaoui. Imago

Die Ära Canepa beginnt beim FC Zürich im Jahr 2006. Yassine Chikhaoui kommt ein Jahr später nach Zürich. Der Tunesier bleibt bis 2015, und in all den Jahren bringt er es lediglich auf 154 Spiele. Sein Körper steht ihm oft im Weg, und manchmal auch sein Geist. Aber wenn er spielt, dann zeigt er zuweilen Dinge, die auf Schweizer Fussballplätzen sonst selten zu sehen sind. Der Tunesier wird in Zürich Meister und Cupsieger. 2015 zieht es ihn nach Katar.

21. August 2015: Der Fehlgriff Hyppiä

Sami Hyypiä: der grösste Trainer-Fehlgriff von Canepa. Keystone

Der August 2015 ist ein turbulenter Monat beim FC Zürich. Nicht nur Chikhaoui verlässt den Klub, sondern auch Urs Meier, der zweieinhalb Jahre Trainer gewesen war. Ihn ersetzt Canepa mit Sami Hyypiä, einem schweigsamen Finnen, der sich als Verteidiger einen Namen gemacht hat – und als Trainer schon in Leverkusen und Brighton gescheitert ist. Es läuft auch beim FCZ nicht besser. Hyypiä ist nicht der einzige Fehlgriff von Canepa, er leistet sich später etwa noch Ludovic Magnin. Aber er ist der grösste. Und führt zum totalen Absturz.

29. Mai 2016: Der Abstieg und ein Pokal als Opfergabe

Geste der Versöhnung: der Cup-Pokal vor der Südkurve. Keystone

Der FC Zürich ist in die Challenge League abgestiegen. Das ist erst ein paar Tage her. Jetzt steht Alain Nef auf der Tartarbahn im Letzigrund. Die Verteidigerlegende hat den Pokal dabei, den er und seine Teamkollegen im Cupfinal gerade gewonnen haben, nach einem 1:0 gegen Lugano. Nef stellt dieses Ungetüm vor die Zürcher Südkurve, als eine Art Opfergabe, die die Fans nach dem Abstieg besänftigen soll. Doch die zeigen sich wenig versöhnlich.

3. Juni 2017: Wieder erstklassig

Challenge-League-Sieger: Die FCZ-Spieler jubeln nach dem direkten Wiederaufstieg. Keystone

Der FC Zürich gewinnt gegen Wohlen mit 3:0 – ein passender Abschluss für die souveräne Saison in der Challenge League. Unter Trainer Uli Forte gelingt der rasche und problemlose Wiederaufstieg: Platz 1, 12 Punkte Vorsprung. Es ist ein Jahr, in dem viele Fans mit dem FCZ durch die Niederungen der Challenge League reisen, es tut dem Verein gut. Der Abstieg als reinigendes Gewitter. Doch bald ziehen neue Wolken auf.

20. Februar 2018: Forte muss als Dritter gehen

Uli Forte wird beim FCZ entlassen, weil er die Mannschaft nicht weiterentwickelt. Keystone

Der FC Zürich ist zurück in der Super League, und er liegt im Februar als Aufsteiger auf Platz drei. Trotzdem muss Uli Forte nach einem 1:1 gegen Luzern gehen. Es sind weniger die Resultate, die Canepa zu diesem Schritt veranlassen, sondern der Fussball, den der FC Zürich unter Forte spielt. Als Nachfolger installiert er Ludovic Magnin, der bald den Cup gewinnt und davon noch lange lebt. In der Meisterschaft reicht es in den zwei vollen Saisons unter Magnin nur für Rang sieben.

12. Juni 2020: Der Baumeister kommt

Marinko Jurendic mit dem Ehepaar Canepa. Freshfocus

Es ist eine Ernennung, mit der kaum jemand gerechnet hat: Im Sommer 2020 ersetzt Marinko Jurendic, bisher U21-Trainer, Thomas Bickel als Sportchef. Und der damals 42-Jährige, ein ausgebildeter Pädagoge, der als Trainer in Kriens und Aarau gewirkt hatte, schlägt voll ein. Er holt bald einmal, der Mittelfeldspieler, der ein wichtiger Bestandteil der heutigen Mannschaft ist. Weitere kluge Zugänge kommen dazu, etwa die beiden Aussenverteidiger, der Spanier Guerrero und der Serbe Boranijasevic. Vor allem aber Jurendic ist auch mitverantwortlich, dass im Sommer 2021 André Breitenreiter als neuer Trainer kommt – der Mann, der aus dem FC Zürich ein Meisterteam formt.