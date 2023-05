Fussball U21-Nati: Amdouni, Jashari und Rieder an der EM dabei Ende Juni bestreiten die Schweizer U21-Fussballer die EM in Rumänien. Die ersten Hürden heissen Norwegen, Italien und Frankreich. Nun ist das EM-Aufgebot von Trainer Patrick Rahmen bekannt.

Kann an der EM auf alle Akteure zählen: U21-Nationaltrainer Patrick Rahmen. Anthony Anex / KEYSTONE

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft kann an der EM (ab 22. Juni) auf sämtliche Stars zählen. Sowohl Zeki Amdouni, Fabian Rieder wie auch Ardon Jashari werden das Turnier bestreiten. FCB-Lebensversicherung Amdouni wird zwar zuvor auch bei den Länderspielen mit der A-Nati in der EM-Qualifikation gegen Andorra und Rumänien dabei sein, aber rechtzeitig vor dem Startspiel gegen Norwegen in die U21 zurückkehren. Auf Rieder und Jashari verzichtet Nati-Trainer Murat Yakin indes zugunsten der U21.

Heute Nachmittag stellte U21-Nationaltrainer Patrick Rahmen sein Aufgebot für die EM vor. Von den 27 Spielern werden 23 nach Rumänien fahren. Die Schweizer wollen sich keine Grenzen setzen. In der Gruppe D warten neben Norwegen noch Italien (25. Juni) und Frankreich (28. Juni). Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für den Viertelfinal. Diesen zu erreichen, wird eine herausfordernde Aufgabe. «Wir sind uns bewusst, dass bei uns alles über den Team-Spirit läuft», sagt Rahmen. Frankreich und Italien sind favorisiert. «Aber ich bin überzeugt, es wird niemand gerne gegen uns spielen», sagt Rahmen.

Sollte der Schweiz gar der Sprung unter die besten Drei des Turniers gelingen, so wäre dies gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Als Vorbild dient die EM 2011, als die Schweizer U21 erst im Final gegen Spanien verlor.