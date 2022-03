Ukraine Ein Fussballverein befindet sich im Krieg, ein Spieler trägt Waffe: «Wir wollen helfen, den Feind zu besiegen» Der FC Kolos Kovalivka hat in der Ukraine ein Fussballmärchen geschrieben. Nun befindet er sich im Krieg – und hat sich in ein Hilfswerk verwandelt.

Früher fuhr der Teambus die Spieler durch die Gegend, jetzt bringt er Frauen und Kinder in Sicherheit. FC Kolos

Früher einmal, da fuhr der schwarze Bus mit dem goldenen Buchstaben die Fussballer des FC Kolos Kovalivka durch die Gegend. Der Fahrer steuerte die Stadien in Mariupol an und in Odessa. Es ging nach Kiew oder Lwiw. Lange ist das noch nicht her, eigentlich. Aber irgendwie trotzdem. Der Krieg dauert erst ein paar Wochen. Und doch schon ewig. Im schwarzen Bus mit den goldenen Buchstaben sitzen jetzt Frauen und Kinder, und er fährt nur noch in eine Richtung: westwärts, dorthin, wo es noch ein wenig sicherer ist in der Ukraine.

Der FC Kolos Kovalivka spielt in der obersten ukrainischen Liga, der Premyer Liga. Sein zu Hause liegt im Herzen des Landes, 60 Kilometer südwestlich von Kiew. Dort ist das Land flach und weit und grün. Kleine Dörfer reihen sich aneinander. Eines von ihnen heisst Kovalivka. 1600 Einwohner, ein kleiner See. Dazu ein Fussballklub, 2012 erst gegründet, 2019 schon in der obersten Liga angekommen.

Der Fussballverein ist jetzt ein Hilfswerk

Die Geschichte des FC Kolos ist die eines rasend schnellen Aufstiegs. Es gibt Leute, die sie als Fussballmärchen bezeichnen. Doch in der Ukraine hat es keinen Platz mehr für Märchen. Als Wladimir Putin seine Truppen in die Ukraine schickte, bereitet sich der FC Kolos gerade auf sein Spiel gegen Rukh Lviv vor. Es wäre das erste nach der Winterpause geworden. Aber Putins Panzer stoppten den Ligabetrieb. Unterbruch, auf unbestimmte Zeit.

Andrii Zasukha, Präsident FC Kolos

Andrii Zasukha ist der Vater des FC Kolos. Er hat ihn einst gegründet, weil er den Fussball in seiner Heimat fördern wollte. Und um den Leuten etwas zu geben, «über das sie sich freuen können», so sagt er das. Aber jetzt, im Krieg, sei auch sein Klub nur noch für eines da: «Wir wollen helfen, den Feind zu besiegen, wie das ganze ukrainische Volk».

In Kovalivka ist der Krieg noch nicht angekommen, aber natürlich ist er auch dort allgegenwärtig. Mal sind da Raketen am Himmel. Mal grollen in der Ferne Explosionen. Die meisten Spieler erleben das nicht mehr mit. Die paar wenigen aus dem Ausland haben das Land verlassen. Ihren ukrainischen Teamkollegen ist das verboten; viele von ihnen sind in den Westen geflüchtet.

Ein paar Fussballer aber sind geblieben, sie wollen nicht weg, wollen bleiben, helfen. Einer, der Mittelfeldspieler Andriy Bogdanov, trägt jetzt eine Waffe. Er hat sich einer der Einheiten angeschlossen, in denen normale Bürger ihre Dörfer und Städte verteidigen. Und dann sind da jene Spieler, die auf andere Art kämpfen, an der Seite von Präsident Zasukha.

Auf der Website des FC Kolos ist dazu ein Foto publiziert. Man sieht darauf Stadionsitze, auf denen sich Brotlaibe stapeln, und den Präsidenten, der gerade eine Kiste hochwuchtet. Man tue, was man könne, um den Leuten und der Armee zu helfen, sagt er.

Brot für die Leute im Umland: Präsident Zasukha trägt eine Kiste mit Brot. FC Kolos

Der FC Kolos hat neun Fahrzeuge gekauft, um sie der ukrainischen Armee zur Verfügung zu stellen. Seine Angestellten verteilen jetzt Brot, Kleider, Tierfutter. Fahren in einem grossen Lastwagen Windeln und andere Dinge, ohne die es nicht geht, in die umliegenden Dörfer. Der Mannschaftsbus transportiert Flüchtlinge von Kiew in den Westen. Ein Fussballklub hat sich in ein Hilfswerk verwandelt.

In Kovalivka wurde im September 2020 ein kleines, schmuckes Fussballstadion eingeweiht. Es bietet 5000 Zuschauern Platz. Daneben steht ein Bürogebäude. Es gibt auch ein Restaurant und ein Hotel. Der Komplex versinnbildlicht den FC Kolos, diesen kleinen, aber modernen Fussballverein, der auf solidem Fundament steht. Im Namen des Vereins steht das Wort «Ähre», ein Hinweis darauf, wo er seine Wurzeln hat: im ländlichen Herzen der Ukraine, wo die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig ist. Auch Präsident Zasukha verdient mit ihr sein Geld.

2020 wurde das kleine Stadion - Kapazität 5000 Zuschauer - des FC Kolos eröffnet. FC Kolos

Zasukha stammt aus einer reichen Familie, die einen grossen Agrarkonzern besitzt. In der Gegend um Kovalivka gehören Zasukhas Firma hunderte Hektaren Land. Das Geld des Familienunternehmens fliesst seit Jahrzehnten ins Dorf. Und seit 2012 auch in den FC Kolos, den Zasukha mit seiner Frau führt. Sie trägt den Titel der ersten Vizepräsidentin. In der Ukraine sagt man über Kovalivka, dass es dort ein wenig aussehe wie in der Schweiz. Alles so gepflegt, so sauber.

Der ukrainische Fussball rappelte sich gerade auf - dann kam der Krieg

Nach der Gründung 2012 eilt der Klub durch die ukrainischen Ligen. Schon 2019 kommt er in der obersten Spielklasse an. Die erste Saison beendet er auf Rang sechs, die zweite gar auf Rang vier. Zweimal darf der FC Kolos in Europa antreten, er schafft es sogar, beim griechischen Verein Aris Saloniki zu gewinnen und eine Runde in der Qualifikation zur Europa League zu überstehen. Dieses Jahr steht das Team auf Rang acht, im gesicherten Mittelfeld.

Andrew Todos ist ein ukrainisch-britischer Fussballjournalist. Er sagt, die Erfolgsgeschichte des FC Kolos gefalle den Ukrainern. Sein rascher Aufstieg sei auch möglich geworden, weil der ukrainische Fussball in den letzten Jahren kriselte. Traditionsvereine taumelten, weil sie schlecht geführt wurden. Manche verschwanden ganz. Die Vereine aus der Ostukraine leiden schon seit 2014 unter der russischen Besetzung. Schachtjor Donezk etwa, der jahrelange Dominator, spielt schon seit längerem im Exil.

Zuletzt, sagt Todos, sei es aufwärts gegangen, der ukrainische Fussball habe wieder Boden unter den Füssen gefunden. Aber nun herrscht Krieg. Niemand weiss, wann wieder gespielt wird. Gibt es überhaupt einen Meister, einen Absteiger, einen Torschützenkönig? In der Ukraine zeigt sich gerade, wie rasch solche Fragen in den Hintergrund rücken können.