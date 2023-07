Teure Feier DJ Bobo, Francine Jordi und Stefanie Heinzmann treten auf: Post lässt für Mitarbeiterfest drei Millionen Franken springen

Brief- und Paketpost wird teurer. Und bis Ende Jahr will die Post hundert Millionen Franken sparen. Dennoch zeigt sich der gelbe Riese in Spendierlaune. Die Post lädt ihre Mitarbeitenden bald zu einer grossen Feier mit hochkarätigen Acts ein. Das sorgt für Kritik.