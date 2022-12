Fussball-WM Kühle Kroaten lassen Brasilien weinen – der Topfavorit ist draussen WM-Favorit Brasilien scheitert im Viertelfinal an Kroatien, dem Aussenseiter, der sich einfach nicht kleinkriegen lässt. Und dann im Penaltyschiessen gewinnt, zum vierten Mal in Folge.

Marquinhos auf Knien, Kroatien jubelt. AP

Penaltyschiessen, mehr Spannung geht eigentlich nicht im Fussball, doch das ist an diesem Abend in Doha irgendwie anders. Als die Brasilianer und die Kroaten sich nach 120 langen Minuten am Mittelkreis aufstellen, da reicht ein Blick in die Gesichter schon, um zu wissen: Das gewinnen jetzt die Kroaten, weil sie sich das gar nicht anders vorstellen können.

Und so kommt es dann auch: Marquinhos setzt den vierten brasilianischen Penalty an den Pfosten. Der grosse Favorit ist draussen. Dabei hat er schon wie der sichere Sieger ausgesehen nach seinem Führungstor tief in der Verlängerung.

Aber es kommt dann alles anders. Eben hat sich Brasilien gegen Südkorea noch in einen regelrechten Rausch gespielt. Und jetzt ist alles vorbei, im Viertelfinal, schon wieder, zum vierten Mal an den vergangenen fünf Weltmeisterschaften.

Die Kroaten und die Penaltyschiessen

Nach dem Pfostentreffer sinkt Marquinhos am Penaltypunkt auf die Knie, da rollt schon eine Welle in rot und weiss an. Sie stürmt auf Dominik Livakovic zu, den Goalie, der zum Helden geworden ist, schon wieder, wie nach den drei parierten Elfern gegen Japan. Er hat das Penaltyschiessen für sein Team früh in die richtigen Bahnen gelenkt mit einer Parade gegen Rodrygo.

Der junge Stürmer war nicht wie einer zum Penaltypunkt geschritten, der sich auf das freut, was ihn da erwartet. Und so schiesst er dann auch. Es ist ein früher Rückstand für die Brasilianer, und er wird zu ihrem grossen Verhängnis, weil sie die Kroaten nicht mehr herankommen lassen. Ihre Körpersprache ist eine ganz andere: Überzeugt, abgebrüht, ohne Zweifel. Alle treffen.

Kroatien gewinnt ein Penaltyschiessen, schon wieder, muss man sagen. Das war in Katar schon im Achtelfinal gegen Japan so. Und es geht noch weiter: Als sie an der WM in Russland bis in den Final stürmten, mussten die Kroaten ebenfalls zwei Mal ins Penaltyschiessen. Macht vier gewonnene WM-Elfmeterkrimis in Folge. Eine Niederlage gab es noch nie.

Dominik Livakovic, der kroatische Penaltyheld. AP

Der kleine Balkanstaat ist schon lange bekannt dafür, dass er für seine Grösse eine bemerkenswerte Zahl herausragender Fussballer hervorgebracht hat. Jetzt macht er sich auch noch einen Namen als Land der abgebrühten Penaltyspezialisten. Knapp vier Millionen Menschen leben in Kroatien. In Katar steht das Land zum zweiten Mal in Folge im Halbfinal einer Fussball-Weltmeisterschaft.

Gegen Brasilien, den Turnierfavoriten, schauen die Kroaten zuerst einmal, dass der Gegner nicht ins Tanzen kommt. Wie das enden kann, haben im Achtelfinal die Südkoreaner erleben müssen. Nach 36 Minuten stand es da schon 4:0 für die Südamerikaner.

Diesmal ist das ganz anders. Es wird nicht getanzt, eher liefern sich die beiden Teams ein Armdrücken. Und das sieht dann so aus: Die Brasilianer drücken, nicht allzu sehr zuerst, aber dann immer stärker. Sie lassen ihre Muskeln spielen.

Den Kroaten bleibt nur die Defensive. Sie verteidigen klug und hartnäckig, zu Beginn des Spiels gerne hoch, später immer tiefer. Klar, hin und wieder gerät ihre Hand ziemlich nahe an den Tisch, haben die Brasilianer ihre Chancen. Aber die Kroaten finden immer einen Weg, um sich zu befreien. Lassen sich einfach nicht kleinkriegen.

Neymars nutzloser Rekord

Das ist sogar so, als darauf niemand mehr auch nur einen Pfifferling wetten würde: In der Verlängerung, als sie in Rückstand geraten sind. Und dann tatsächlich ins Tor treffen, in der 117. Minute, mit dem ersten Schuss, der seinen Weg dorthin findet. Für Alison Becker, den brasilianischen Goalie, wird der Abend da bitter - und später noch viel bitterer, weil er im Penaltyschiessen seinem Team nicht helfen kann, ganz anders als Livakovic, der kroatische Goalie, der an dieser WM schon vier Penalties gehalten hat.

Neymar, untröstlich. AP

Kroatien ist weiter, Brasilien ist raus, und damit auch Neymar, der grosse Star. Der hat lange keinen guten Abend, vergibt zwei gute Chancen, bevor er dann doch noch trifft, auf spektakuläre Art, nach zwei Doppelpässen jagt der den Ball ins Tor. Es ist sein 77. Tor für Brasilien, er zieht damit gleich mit dem grossen Pelé. Doch das interessiert nach dem Spiel niemanden. Brasilien muss weiter warten auf den ersten WM-Titel seit 2002.