Nach dem 3:2-Sieg im WM-Spiel gegen Serbien gab es für die Schweizer Fussballfans in der Halle 550 in Oerlikon kein Halten mehr. Sie jubelten, tanzten und crashten in ihrer Freude die Liveschaltung von TeleZüri-Videojournalist Benno Kälin. Doch dieser liess sich nicht aus der Ruhe bringen.