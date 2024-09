Fussball Xherdan Shaqiri vor seiner zweiten Saison in Chicago: «Der Hunger auf Erfolg ist jetzt umso grösser» Der 31-jährige Nati-Star bestreitet seine zweite Saison in der nordamerikanischen Profiliga MLS – wie sehen seine Erwartungen aus? Und was möchte Chicago-Sportchef Georg Heitz von ihm sehen.

Knapp drei Monate nach dem Out im WM-Achtelfinal gegen Portugal steht für Xherdan Shaqiri endlich wieder ein Ernstkampf an. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Nati-Kollegen von Xherdan Shaqiri konnten nach der WM-Enttäuschung viel schneller wieder im Alltag abtauchen. Nun geht es auch für Shaqiri wieder los, «endlich!», ruft er. Am letzten Wochenende hat die Saison in der nordamerikanischen Profiliga MLS begonnen. Shaqiris Team Chicago Fire bestreitet sein erstes Spiel jedoch erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Für Shaqiri ist es die zweite Saison in der MLS. Sein Transfer von Lyon zu Chicago vor einem Jahr hat für viel Aufregung gesorgt. Auch, weil es Stimmen gab, die den Wechsel als Zeichen für Shaqiris nahendes Karrierenende sahen. Beine hochlagern in Chicago? Nein, so sieht das der 31-Jährige keinesfalls.

Die WM in Katar hat ihn darin bestärkt, noch immer ein dominierendes Element des Schweizer Fussballs zu sein. An vier von fünf Schweizer WM-Toren war er beteiligt. Bei 112 Länderspielen ist Shaqiri mittlerweile angekommen. Verletzungen ausgenommen, wird er die Rekordmarke von Heinz Hermann (118) im kommenden Herbst übertreffen.

Endlich die Playoffs ­erreichen – das ist das Ziel

Vorerst aber zählt: Chicago. In der vergangenen Saison hat das Team die Playoffs knapp verpasst. Zum dritten Mal in Serie. Das soll diesmal anders sein. «Der Hunger auf Erfolg ist umso grösser», sagt Shaqiri. Es ist Mittwochabend, als er im Rahmen einer Medienkonferenz seines Teams Auskunft gibt. Shaqiri ist bester Laune. Er will als Schlüsselspieler vorangehen.

«Das Team wird mir folgen», gibt er sich überzeugt. 8,15 Millionen Dollar erhält Shaqiri pro Saison. Nur Torontos Lorenzo Insigne verdient mit 14 Millionen Dollar noch mehr. Was er sich selbst für Ziele vorgenommen hat, ist eine weitere Frage an dieser Medienkonferenz. «Ich will keine grossen Reden schwingen, meine Ziele behalte ich lieber für mich – wichtig ist einfach, dass das Team Erfolg hat», sagt Shaqiri.

7 Tore und 6 Assists in der ersten MLS-Saison für Chicago: Xherdan Shaqiri Darryl Dyck / AP

Sieben Tore und sechs Assists hat er in den 29 Spielen der letzten Saison erzielt. «Es war eine gute erste Saison von ihm», meldet Georg Heitz am Telefon aus Chicago, «keine fantastische, aber eine gute, darauf kann er aufbauen – er hat eine hervorragende Vorbereitung ­absolviert.» Heitz ist Sportdirektor bei Chicago und massgeblich dafür verantwortlich, dass Shaqiri in die MLS wechselte. Der Kontakt aus gemeinsamen Basler Zeiten riss nie ab.

Chicago-Sportchef Heitz sorgt mit einem Transfer für Aufsehen

Auch für Heitz ist das Ziel eindeutig: Playoffs. Bedeutet: Mindestens Rang 9 von 15 in der ­Eastern Conference muss es sein. Die meisten Experten trauen Chicago auch in dieser Saison nicht allzu viel zu. Heitz schon. «Die Liga ist ziemlich ausgeglichen. Der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Und eines ist auch klar: die meisten ‹Designated Players› sind in der zweiten Saison deutlich stärker als zu Beginn.»

Georg Heitz, Sportchef des Fussballvereins Chicago Fire. PD (Chicago, Dezember 2019)

Designated Players? Das sind jene Starspieler, die in der MLS von der Lohnbegrenzung ausgenommen sind. Drei pro Team. Shaqiri ist, natürlich, einer davon in Chicago. Der Unterschied des Fussballs im Vergleich mit Europa ist beträchtlich. Was die Spielart einerseits angeht. Und auch, was die Umstände betrifft.

In der MLS sind die Reisen stets beschwerlich. Und es ist gut möglich, innert einer Woche ein Spiel bei 35 Grad in der Hitze auszutragen und das nächste bei 0 Grad im Frost. Daran muss sich jeder Spieler gewöhnen.

Shaqiri: Die Erinnerungen an Liverpool sind noch da

Heitz und Chicago sorgten im Vorfeld des Saisonstarts erneut mit einem Transfer für Aufsehen. Diesmal war es allerdings ein Verkauf. Der Kolumbianer Jhon Duran wechselte für 18 Millionen Dollar und vier Millionen Dollar Bonus zu Aston Villa. Nur ein halbes Jahr, nachdem Heitz für Duran lediglich zwei Millionen Dollar überwiesen hatte.

«Wir haben eigentlich den MLS-Rekordtransfer angestrebt, am Ende hat es nicht ganz gereicht», sagt Heitz ­(Rekordtransfer ist Miguel Almiron von Atlanta zu Newcastle, ca. 25 Millionen Dollar). «Aber trotzdem hilft dieser Transfer enorm», fügt Heitz an. Der Imagegewinn sowohl für Chicago, also auch für die Liga als ganze ist enorm. «Der Beweis, dass man von der MLS direkt in die Premier League wechseln kann», sagt Heitz.

Ganz generell sieht Heitz die MLS auf dem Vormarsch. Die Tatsache, dass die Gesamtlohnsumme beschränkt ist, bremst das Wachstum indes. «In der Tendenz setzen die meisten Teams ihr Geld darum für Offensivspieler ein. Das führt dazu, dass gewisse Partien manchmal etwas wild aussehen.» Konkret gibt es sehr viele Umschaltmomente. Das Tempo ist meist sehr hoch, dafür hapert es teilweise an der mannschaftlichen Geschlossenheit.

Shaqiri gewann mit Liverpool 2019 die Champions League. Phil Noble / AP

Zurück zu Shaqiri. Es werden ihm auch noch ein paar Fragen zu seinem früheren Klub ­Liverpool gestellt. Warum läuft es plötzlich derart schlecht? «Vielleicht hat sich die Konkurrenz mittlerweile an die Spielart angepasst. Es ist ein normaler Prozess, man kann nicht immer oben bleiben. Das war ja bei Barcelona auch so, irgendwann war das Tiki Taka durchschaut. Aber ich bin sicher, Jürgen Klopp weiss, was zu tun ist.»

Für Shaqiri aber heisst es nun: volle Kraft in Richtung Playoffs.