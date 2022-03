Fussball YB entlässt David Wagner – 15 Punkte Rückstand auf den FCZ sind genug Nach dem 2:2 gegen den FC Luzern am Wochenende beenden die Berner Young Boys die Zusammenarbeit mit Trainer David Wagner. «Die Mannschaft braucht neue Impulse», sagt Sportchef Christoph Spycher.

David Wagner muss YB nach neun Monaten als Trainer bereits wieder verlassen. Anthony Anex / KEYSTONE

Nach einer ausführlichen Analyse der Situation hat die sportliche Leitung der Young Boys entschieden, Trainer David Wagner per sofort freizustellen. Sportchef Christoph Spycher sagt:

«Wir haben eine Auslegeordnung vorgenommen und sind auch im Gespräch mit David Wagner gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft neue Impulse braucht. Nach den letzten Spielen haben wir den Glauben daran verloren, dass uns die Kehrtwende in dieser Konstellation gelingen würde.»

Spycher betont, dass die Zusammenarbeit mit Wagner bis zum letzten Tag «sehr offen, professionell und menschlich herausragend» verlaufen sei. Und weiter: «Es ist ganz sicher nicht so, dass der Cheftrainer der Alleinschuldige ist, dass wir im sportlichen Bereich unseren Zielen hinterherhinken. Bei YB wird es immer so sein, dass wir als Gruppe funktionieren wollen und da müssen alle Beteiligten ihre Verantwortung wahrnehmen. Das gilt auch für mich als Leiter der sportlichen Abteilung, aber natürlich auch für die Spieler.»

Spycher nimmt damit die erste Trainer-Entlassung vor, seit er im Herbst 2016 das Amt des YB-Sportchefs übernahm. Es ist eine Entlassung mit Ankündigung. Wer am Samstagabend nach dem 2:2 gegen Luzern, wo YB abermals nach einem späten Gegentor Punkte verlor, den Spielern zuhörte, merkte rasch: Da ist einiges im Argen. Auch Wagner selbst wirkte ratlos. Der scheidende Trainer selbst sagt nun:

«Das bittere Ende meiner YB-Zeit macht mich traurig. Es ist natürlich nicht das, was ich mir erwünscht habe. Aber ich habe Verständnis dafür, dass die sportliche Führung der Mannschaft neue Impulse verleihen will. Ich möchte mich bei allen, die mich in dieser Saison unterstützt und begleitet haben, herzlich bedanken.»

Und er ergänzt: «Leider sind die Resultate und die Leistungen in der Meisterschaft nicht so ausgefallen, dass wir unsere eigenen Ansprüche erfüllt hätten.»

Am 10. Juni 2021 wurde Wagner bei YB als Nachfolger von Gerardo Seoane vorgestellt. Der Deutsche mit Vergangenheit unter anderem bei Schalke 04 und Huddersfield (er führte den kleinen Klub bis in die englische Premier League) überzeugte anfangs. Insbesondere die Qualifikation für die Champions League war ziemlich überzeugend. Als Highlight in Erinnerung bleibt der Sieg im ersten Spiel gegen Manchester United. Trotz diesem tollen Start erreichte YB am Ende in der Gruppenphase hinter Manchester, Villarreal und Atalanta Bergamo nur den vierten Rang.

Die vielen Rückschläge in der Meisterschaft

Entscheidend für die Entlassung Wagners waren indes selbstredend nicht die Auftritte auf europäischer Bühne. Sondern die Leistungsschwankungen in der Meisterschaft. Im Herbst konnte Wagner noch auf die Verletzungsmisere hinweisen. Nun gelang es ihm aber immer weniger, Impulse zu setzen. Vielleicht ist es eben nicht nur Zufall, wenn eine Mannschaft innert kürzester Zeit drei Mal in den letzten Minuten eine Führung verspielt. Genau das passierte YB in St.Gallen (vom 3:0 zum 3:3), bei GC (2:1 zum 2:2) und nun auch gegen Luzern (2:1 zum 2:2) aber. Und darum liegt der zuletzt vierfache Meister bereits 15 Punkte hinter dem FC Zürich.

Folgt nun mit einem neuen Trainer die grosse Aufholjagd?