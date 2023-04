Fussball YB verliert wieder einmal, GC drückt aufs Gaspedal: Das war die 26. Runde der Super League Leader YB kassiert vor dem Cup-Halbfinal gegen Basel einen Dämpfer – im Kampf um die Europacup-Plätze geht es eng zu und her.

GC jubelt schon wieder - dritter Sieg in Folge, diesmal 2:1 gegen Lugano. Bild: Keystone

Häufig kommt es nicht vor, dass die Young Boys, der unangefochtene Leader der Super League, ein Spiel verlieren. Das letzte Mal ist ihnen das im September in St. Gallen passiert. Doch jetzt zogen sie wieder einmal den Kürzeren, in Genf, einer Stadt, in der sie sich immer etwas schwerer tun als andernorts. Gewonnen haben sie dort seit dem Wiederaufstieg von Servette 2019 nur ein Mal.

Dabei bleibt es auch nach diesem Wochenende. 1:2 verliert das Team von Raphael Wicky, und das in einem Spiel, das es zumindest eine Halbzeit lang klar dominiert. Da trifft Jean-Pierre Nsame für die Berner zum 1:0 – es ist sein 119. Tor für YB, womit er niemand geringeren als Guillaume Hoarau überflügelt –, und zweimal trifft YB nur die Torumrandung.

Degen sagt, dass Vogel bis Saisonende Trainer bleibt

Doch dann gibt der Leader das Spiel aus der Hand. Nach der Partie wird sich Christian Fassnacht, der YB-Mittelfeldspieler, darüber ärgern und sagen, es sei schwierig, die richtigen Worte zu finden. Servette dreht in der zweiten Halbzeit auf, trifft zweimal – und gewinnt dieses Spiel, das ja doch so etwas wie ein Spitzenkampf ist. Schliesslich führt Servette das breite Feld der YB-Verfolger an.

Für Alain Geiger, den Trainer von Servette, ist es ein besonderer Erfolg. Vor zwei Wochen hat sein Klub bekannt gegeben, dass er ab der neuen Saison auf René Weiler setzen wird – und nicht mehr auf Geiger, der Servette in die Super League zurückgeführt und dort etabliert hat und jetzt auf gutem Weg zu Platz zwei ist.

YB liegt auch nach dieser Niederlage noch 15 Punkte vor Servette, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Meistertitel feststeht. Doch die Niederlage in Genf ist ein Dämpfer für das Team von Raphael Wicky – und das just vor dem grossen Spiel vom Dienstag, dem Cup-Halbfinal beim FC Basel.

Dessen Präsident, David Degen, hat sich nach langem Schweigen wieder einmal geäussert. Und dabei bestätigt, was sich abgezeichnet hatte: Heiko Vogel, im Januar als Sportdirektor geholt und im Februar nach der Entlassung von Alex Frei als Interimstrainer installiert, bleibt bis zum Saisonende Basler Trainer. Davon gehe man aus, sagte Degen im Interview mit dem «Blick». Für die neue Saison, so Degen weiter, suche man einen neuen Trainer. Wobei dieser nicht Thomas Stamm heissen wird. Der Schweizer ist derzeit Trainer der zweiten Mannschaft des SC Freiburg und war immer wieder als Kandidat genannt worden.

Der FC Sion gewinnt wieder einmal

Basel besiegt Winterthur mit 2:0 und zählt zum breiten Anwärterkreis für einen Europacup-Platz. Dorthin hat sich auch GC gespielt. Das 2:1 gegen Lugano ist der dritte Sieg der Zürcher in Serie. Sie haben nun 34 Punkte, gleich viele wie Basel und nur einen weniger als Lugano und St. Gallen auf den Plätzen vier und drei. Im Tabellenkeller kommt Sion zu einem lang ersehnten Sieg: 2:1 in Luzern, der erste Dreier seit Oktober. Damit ist Winterthur wieder Letzter.