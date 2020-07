«Trudy» und «Helvetia» kosten den Bund Millionen

Auftakt Hochseeflotten-Prozess: Anklageschrift zeigt, wie der Reeder Bund und Freunde austrickste

In der Affäre um Bundesbürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte hat am Montag in Bern der Prozess gegen einen Reeder begonnen. Sein Anwalt scheiterte mit dem Antrag, mehrere Personen befragen zu lassen.