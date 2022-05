Gang-Ticker Nach drei Gängen am Zuger Kantonalschwingfest: Joel Wicki liegt mit der maximalen Punktzahl in Führung Die Innerschweizer Schwinger starten heute in Baar in die Kranzfestsaison. Zur Mittagspause liegen drei Luzerner besonders gut im Rennen: Joel Wicki, Werner Suppiger und Sven Lang.

Die Rangliste zur Mittagspause

3. Gang

Joel Wicki beim Duell im 3. Gang gegen Lukas Bissig. Urs Flüeler/Keystone

Joel Wicki hinterlässt bislang einen ausgezeichneten Eindruck. Der Entlebucher reiht Sieg an Sieg. Im dritten Gang bezwingt er Lukas Bissig mit Lätz. Wicki hat zur Wettkampfhälfte das Punktemaximum von 30 Punkten und führt die Zwischenrangliste an.

Vorne mit dabei ist Werner Suppiger. Der Turnerschwinger aus Wauwil gewinnt gegen Martin Gander und steht nun auch bei drei Siegen. Den zweiten Platz mit Suppiger teilt Sven Lang, er kann Jonas Durrer besiegen. Urs Riebli, der Überraschungsmann vom Morgen, fällt dagegen zurück. Riebli muss sich Marco Ulrich geschlagen geben.

Benji von Ah gelingt vor dem Mittag ein Pflichtsieg gegen Nichtkranzer Patrick Wicki. Den ersten Sieg holt auch Mike Müllestein. Nach zwei Gestellten gewinnt er nun gegen Gabriel Wyrsch. Andi Imhof kann gegen Nando Durrer den zweiten Erfolg feiern. Und Christian Schuler bleibt nach seinem Sieg gegen Toni Kurmann ebenfalls im Rennen.

2. Gang

Ist Joel Wicki heute zu stoppen? Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Joel Wicki spart im zweiten Gang Kräfte. Gegen den Zuger Pascal Nietlispach, der im 1. Gang siegreich war, landet Wicki den zweiten Sieg. Wicki kann die Entscheidung mit innerem Haken herbeiführen. Damit bringt sich der Favorit auf den Festsieg bereits in eine komfortable Ausgangslage. Mit zwei Siegen startet auch Werner Suppiger optimal in den Tag. Er kann Marcel Elsener bezwingen.

Andere kommen weniger gut aus den Startlöchern. Auch zwei Eidgenossen bekunden Mühe. Nach dem Gestellten im 1. Gang verliert Benji von Ah gegen den Luzerner Urs Riebli. Von Ah lässt sich bereits mit dem ersten Zug aushebeln und verteidigt am Boden ohne Erfolg. Auch Mike Müllestein beginnt verhalten. Der Schwyzer muss gegen Samuel Schwyzer bereits den zweiten Gestellten hinnehmen.

Christian Schuler findet im 2. Gang auf die Erfolgsspur. Er kommt ungefährdet zum ersten Sieg gegen Fabian Durrer. Der Urner Andi Imhof, der sich in seiner Abschiedssaison befindet, bezwingt Roland Reichmuth und feiert den ersten Sieg. Matthias Herger, die nominelle Nummer 2 im Urner Lager, landet seinen ersten Sieg gegen Joel Kessler.

1. Gang

1700 Zuschauer werden am Sonntag in Baar erwartet. Bild: Claudio Zanini

Es ist kühl auf dem Festplatz in Baar. Und das Gezeigte der Schwinger ist nur teilweise erwärmend. In der Spitzenpaarung des ersten Gangs treffen Joel Wicki und Christian Schuler aufeinander. Wicki kommt mit dem ersten Zug beinahe zum Sieg, Schuler kann sich aber am Boden aus der misslichen Lage befreien. Im zweiten Anlauf hat der Entlebucher mehr Glück. Mit einem Kurz bringt er den Schwyzer erneut zu Boden und holt die erste Maximalnote.

Von den anderen Top-Paarungen enden viele ohne Sieger. Gestellte gibt es zwischen Stefan Ettlin und Marco Fankhauser, Tobias Riget und Christian Bucher, Andi Imhof und Dominik Waser sowie Mike Müllestein und Benji von Ah.

Nebst Wicki startet ein weiterer Luzerner ebenfalls mit einem Sieg: Werner Suppiger gewinnt im Duell der Turnerschwinger gegen den Urner Matthias Herger am Boden. Der Schlussgang am Zuger Kantonalen ist auf 16.45 Uhr angesetzt. Erwartet werden 1700 Zuschauer.