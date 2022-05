Interaktive Grafiken Erfolg oder Misserfolg bei Einbürgerungen: Wie das System der Gemeinde den Ausschlag geben kann

Ein Grossteil der Zentralschweizer Gemeinden entscheidet noch immer an Versammlungen über die Vergabe des Schweizer Passes. Sie bürgern tendenziell weniger Personen ein als jene, in denen ein Gremium den Endentscheid fällt. Denn an der Versammlung sei das Risiko für Diskriminierung höher, sagt ETH-Professor Dominik Hangartner.