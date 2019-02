«Ganze Schweiz erwartet Zuger Sieg» Seit 1998 hat der EV Zug keinen Titel mehr gewonnen. Nun könnte das Warten ein Ende haben: Im Cupfinal gegen die Lakers sind die Zentralschweizer heute der Favorit. Aber in Rapperswil haben sie nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Sven Aregger

Grinsende Gesichter: EV Zug Stürmer Lino Martschini und seine Mitspieler nach dem 4:1 Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers am 29. Januar (Bild: Patrick B. Krämer/PPR (Rapperswil, 29. Januar 2019)).

Es gab Zuger Trainer, die waren für ihre Emotionen bekannt. Der grimmige ­Kanadier Doug Shedden zum Beispiel konnte nach Niederlagen schon mal ­öffentlich poltern. Um pointierte Aussagen war er nie verlegen – ganz zur Freude der Journalisten.

Dan Tangnes, der seit dieser Saison an der EVZ-Bande steht, ist kein Hitzkopf wie Shedden. Der Norweger tritt stets kontrolliert und zuvorkommend auf. Man könnte auch sagen: professionell. Das mag bisweilen etwas glatt wirken, doch Tangnes hat genaue Vorstellungen, in welche Richtung es mit dem EVZ ­gehen soll. Er sagt: «Wir wollen in Zug eine Siegermentalität etablieren.» Wie weit der 39-Jährige in seinem Vorhaben ist, wird sich heute weisen. Nach nur einem halben Jahr in der Schweiz winkt Tangnes die Chance auf den ersten Titel, im Cupfinal tritt sein Team in Rapperswil an (14.45 Uhr, SRF zwei). «Genau für solche Möglichkeiten schuften wir die ganze Saison», sagt Tangnes.

EVZ gewann alle vier Direktduelle

Der EV Zug wird als Favorit in dieses Spiel gehen, immerhin trifft der Meisterschaftszweite auf das abgeschlagene Schlusslicht. Der Druck liegt also auf Seiten der Zentralschweizer. Topskorer Lino Martschini sagt: «Die ganze Hockey-Schweiz erwartet einen Sieg von uns.» Für den EVZ hat der Cup zwar nicht erste Priorität, die Meisterschaft und die Champions League werden höher gewichtet. Aber in Zug wartet man seit dem Meistertitel 1998 sehnlich auf einen Pokal. Der Erfolgshunger und die Ambitionen sind gross, in der Mannschaft hat noch keiner den Cup gewonnen. «Es wird Zeit, dass wir uns Cupsieger nennen können», sagt Martschini.

Die Vorzeichen stehen gut. Zug hat diese Saison alle vier Begegnungen gegen die Rapperswil-Jona Lakers klar für sich entschieden, Torverhältnis: 20:5! Bei der Hauptprobe am letzten Dienstag resultierte ein 4:1-Erfolg. Allerdings: Der Zuger Auftritt war wenig prickelnd, eine ähnliche Leistung dürfte im Cupfinal kaum zum Sieg reichen. «Die Intensität und die Atmosphäre werden am Sonntag komplett anders sein. Wir müssen von Anfang das Spieldiktat an uns reissen», betont Martschini. Der EVZ hat zudem das 1:5-Debakel vor gut einem Jahr in Rapperswil noch in unguter Erinnerung, es war gleichbedeutend mit dem Ausscheiden im Cup-Viertelfinal. Die Lakers gewannen danach in überlegener Manier den Wettbewerb und feierten auch den Aufstieg in die National League.

Es wird also kein Selbstläufer für die Zuger, aber sie wissen auch: Wenn sie ihr Potenzial abrufen und dem Gegner ihr Spiel aufzwingen, werden sie nur schwer zu bezwingen sein. Der Cup-Titel jedenfalls wäre für Trainer Tanges und seine Mannschaft die Bestätigung, dass die eingeschlagene Richtung stimmt.