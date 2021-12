Super League Gästesektor auf der Gegentribüne: Die Basler Fans protestieren in Genf auf kreative Art und Weise Nicht nur die Muttenzerkurve kommt trotz geschlossener Gästesektoren am Wochenende ins Stadion. Ein Zeichen der Ultras gegen die Politik. Und bereits in der kommenden Woche geht der Streit weiter.

Nach dem Spiel sind Mannschaft und Fans des FC Basel in Genf vereint. Und das, obwohl die Liga die Gästesektoren eigentlich geschlossen hat. Pascal Muller/Freshfocus

Das FCB-Spiel ist gerade angepfiffen, da kommt Bewegung in die Gegentribüne. Zahlreiche Zuschauer laufen in den nördlichen Teil und formieren sich. Und kurz darauf ist sie da: die Muttenzerkurve inklusive Banner, Fahnen und Pyrotechnik. Trotz geschlossener Gästesektoren haben sich rund 200 Basler auf nach Genf gemacht und offensichtlich ein Ticket für einen regulären Sektor erstanden. Ordner sprinten hektisch durch die Gänge, um den spontan entstandenen Gästeblock zu bewachen. Doch das ist eigentlich nicht nötig. Friedlich feuern die FCB-Fans ihre Mannschaft an. Ein Grossteil trägt sogar vorbildlich Maske, als wolle die Kurve der Politik sagen: «Seht her, es geht auch ohne Stress.»

Natürlich wollen die Basler Fans aber vor allem ein Zeichen setzen, dass die Entscheidung der Politik falsch ist. Diese hatte die von den Ultras ebenfalls kritisierte ID-Pflicht am Freitag zwar vorerst vertagt. Aber die Gästesektoren sollen trotzdem bis Ende Hinrunde geschlossen bleiben. «Aufgrund der epidemiologischen Lage», hat die Liga ihr Schutzkonzept verschärft. Doch dass die Fans hier andere Gründe wittern, zeigt der Blick auf die Servette-Fankurve. Die ist nämlich zu Spielbeginn komplett verwaist. Einzig ein Banner ist zu lesen: «C’est pas le covid… c’est l’escalade de la répression!» Nicht Corona sondern gesteigerte Unterdrückung sei das Motiv der Politik, so die Meinung der Servette-Fans, die genauso auch von den anderen Schweizer Fankurven unterschrieben wird. Ähnliche Szenen gab es deshalb gestern auch in Zürich und Bern.

Die Direktbeteiligten freuts

Spieler und Trainer des FC Basel freuen sich über die unerwartete Unterstützung. «Ich war froh, dass die Fans heute da waren. Ihre Unterstützung hat uns auf dem schweren Geläuf geholfen», sagt Patrick Rahmen. Sergio Lopez ergänzt: «Fans sind sehr wichtig im Fussball.» Und Darian Males setzt noch einen drauf, indem er sagt: «Wir haben uns geärgert, dass die Gästesektoren geschlossen wurden. Aber unsere Fans sind trotzdem für uns da.»

Nach Spielschluss feiern die FCB-Anhänger ihre Mannschaft für das doppelte Comeback und den Punktgewinn und die Fans fordern auch gleich einen Sieg am Mittwoch in Bern. Auch dann wird sich wohl wieder ein spontaner Gästesektor formieren. Denn auch, wenn YB den Ticketverkauf mittlerweile genau aus diesem Grund geschlossen hat, dürften einige FCB-Fans bereits ein Ticket erstanden haben und nach Bern reisen. Zur Not auch, um vor dem Stadion zu protestieren.