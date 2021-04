Cup-Viertelfinal Servette-Trainer Alain Geiger will gegen Kriens nicht mit der zweiten Garnitur antreten Kriens empfängt heute Abend (17.00/RTS 2) Servette im Cup-Viertelfinal. Ein Knüller ohne Zuschauer, aber mit einer Überraschung?

Servette-Trainer Alain Geiger nimmt Kriens nicht auf die leichte Schulter. Alexandra Wey/Keystone

Nachdem der SC Kriens Mitte September 2020 Super-League-Absteiger Neuchâtel Xamax mit 4:1 aus dem Cupwettbewerb ­geworfen hatte, durfte er die nächste Runde kampflos überspringen: Das Duell gegen Solothurn gewann der SCK forfait 3:0, weil sich der Erstligist freiwillig zurückgezogen und es als aussichtslos betrachtet hatte, infolge Corona im Kanton rechtzeitig die Trainingsbewilligung zu erhalten. «Es tut mir leid für die Solothurner», hatte Kriens-Sportchef Bruno Galliker damals gesagt. Galliker hätte es – wie alle Krienser – begrüsst, wenn dieser Achtelfinal zur Austragung gelangt wäre.

Die Auslosung für den Viertelfinal ergab die Partie Servette – Kriens, aber weil seit dieser Saison der Unterklassige (endlich) bis zum Halbfinal Heimrecht geniesst, kommt es heute (17.00) im Kleinfeld zum Cuphit zwischen Kriens und dem Genfer Zweiten der Super League. Aber: wie gehabt ohne Zuschauer.

Kriens hat durch die forfaitbedingte Viertelfinalqualifikation zwar en passant 25000 Franken Cupprämie vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) kassiert, SCK-Geschäftsführer Galliker sagt aber: «Vor ein paar Jahren gab es auf selber Stufe noch 75000 Franken zu gewinnen.» Galliker rechnet vor, dass der SC Kriens bei einem derart attraktiven Cupgegner, wie es Servette ist, mit Eintrittstickets und offenem Gastrobetrieb durchaus rund 100000 Franken hätte einnehmen können.

Das heisst: Es gibt nichts anderes für Kriens, als gegen Servette zu gewinnen und die 50000 Franken Prämie für den Halbfinaleinzug einzustecken. Wenn es denn so einfach wäre! «Servette ist ein absolutes Topteam, hat sich seit dem Aufstieg in die Super League kontinuierlich weiterentwickelt», weiss Galliker. «Und nach dem zähen 4:2 gegen Vevey vor einer Woche im Achtelfinal sind die Genfer sowieso gewarnt.» Servette lag im Genfer Duell gegen den Erstligisten bis zur 57. Minute in Rückstand. Galliker sagt: «Im Abstiegskampf in der Challenge League ist der Druck zu spüren. Hier aber, im Cup, können wir befreit und ohne Druck antreten.»

Kriens-Trainer Bruno Berner, der auf die verletzten Izer Aliu, Patrick Luan und Bahadir Yesilçayir verzichten muss, ergänzt: «Wenn wir die erste Halbzeit unbeschadet überstehen, ist vieles möglich. Es überrascht mich, dass die starke Servette-Offensive in der Super League bisher nicht mehr Tore erzielt hat.» Darum, so Berner, «muss es unser Ziel sein, nicht schon früh in Rückstand zu geraten».

Geiger: Keiner kennt die Wahrheit vor dem Spiel

Servette-Trainer Alain Geiger jedenfalls betont, dass Kriens nicht unterschätzt werde. Man werde in Kriens nicht mit der zweiten Garnitur antreten, «weil es keine zweite Garnitur gibt», so Geiger. «Wir haben 27 Spieler in unserem Kader, und die gehören alle zur ersten Garnitur. Wir nehmen Kriens sehr ernst. Für uns ist jedes Cupspiel wie ein Cupfinal.» Geiger erinnert daran, dass sein Servette ja erst mit der Partie gegen Vevey ins Cupgeschehen eingegriffen habe. Man habe Kriens im Videostudium analysiert und kenne den Gegner bestens. «Wir kennen alle Teams der Challenge League und der Super League sehr genau», meint Geiger, «und bei Kriens spielen mit Daniel Follonier und Robin Busset ja zwei mit, die vor noch nicht langer Zeit für Servette im Einsatz standen.»

Wer glaube, es sei eine leichte Aufgabe für Servette und ein einfacher Weg in den Cupfinal, dem antworte er: «Sie täuschen sich! Was heisst ‹leicht› oder ‹einfach›? Die Journalisten und die Fans, die scheinen immer schon vor dem Spiel alles zu wissen. Aber die Wahrheit steht am Ende des Spiels.»

Hinweis

Das Cupspiel Kriens – Servette wird am Mittwoch ab 17 Uhr live auf RTS2 übertragen.