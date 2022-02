Schweizer Support bei Olympia Wenn der Norweger Kilde die Abfahrt gewinnt, jubelt auch ein Schweizer Der Berner Matthias Gilgien verhilft dem norwegischen Alpinteam seit zehn Jahren als Leistungsdiagnostiker zu sportlichen Höhenflügen. Auch in Peking?

Matthias Gilgien in der Sporthochschule in Oslo, wo er ein Forschungsteam leitet und unterrichtet. Rainer Sommerhalder

Norwegen ist im alpinen Skisport eine Macht. Die skandinavischen Männer können punkto Siege inzwischen mit den Giganten Schweiz und Österreich mithalten. Speed-Spezialist Aleksander Aamodt Kilde gewann in diesem Winter im Weltcup sieben von 14 Speedrennen. Auch in der Olympiaabfahrt gehört er zu den Topfavoriten.

Wenn die Skandinavier Erfolge feiern, darf sich ein Berner Oberländer eine Scheibchen davon abschneiden. Der 46-jährige Matthias Gilgien arbeitet als Leistungsdiagnostiker seit zehn Jahren für den norwegischen Skiverband. Seine Spezialität ist die Analyse der Fahrten mit Hilfe von selbst entwickelten GPS-Geräten und Messmethoden.

Die norwegischen Betreuer in China übermitteln jeweils unmittelbar nach den Abfahrtstrainings die Videos und Daten der Fahrten nach Oslo, wo Gilgien und zwei Kollegen Optimierungspotenzial bei der Linienwahl eruieren und Lösungsvorschläge zurückschicken.

Die Wünsche von Trainer und Athleten erfüllen

Seit 2008 ist der ehemalige WM-Teilnehmer im Orientierungslauf in Norwegen tätig. Zuerst als Nationalcoach im OL. Bald unterrichtete und forschte er auch an der Sporthochschule in Oslo im Bereich der Biomechanik. Seit 2014 sind er, seine norwegische Frau und die beiden Kinder in Oslo sesshaft.

Die Hochschule ist sehr eng mit dem norwegischen Leistungssport verbunden. Wenn Gilgien dort zu Themen rund um die Bewegungsanalyse forscht, dann stets mit einem praktischen Hintergrund. «Wir fragen bei Trainern und Sportlern, was sie benötigen. Und wir versuchen diese Wünsche zu erfüllen. Wir sind eine Art Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Wettkampf», sagt Gilgien, der diesen Ansatz der Norweger als wichtiges Puzzle für deren sportlichen Erfolg sieht. Seine Arbeit ist zeitlich aufgeteilt zwischen der Hochschule und dem Skiverband.

Daneben arbeitet der gelernte Vermessungszeichner für ein Schweizer Forschungsinstitut bei der Verletzungsprophylaxe im Schneesport. So half der Berner aus dem Kandertal im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees und der FIS, dank angepasstem Kursdesign die Slopestyle-Strecke der Winterspiele in Peking weniger anfällig für Verletzungen zu machen. Ein vergleichbares Projekt betreut Gilgien beim Skicross.

Exakte GPS-Daten können auch Skispringern helfen

Matthias Gilgien hat in den vergangenen Jahren viel Zeit damit verbracht, Messmethoden für verschiedene GPS-Geräte zu entwickeln und zu verfeinern. «Diese Geräte werden immer kleiner und genauer», sagt der 46-Jährige. Und damit eröffnen sich neue Einsatzbereiche. In welcher Kurve der Abfahrer in Chinas Bergen wie viel Zeit gewinnt oder verliert, ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Der Schweizer arbeitet ebenso an Forschungsprojekten zur Leistungssteigerung beim Skispringen und Langlaufen.

Gerade bei Skispringen eröffnen die Fortschritte in der Technik ganz neue Möglichkeiten. Flugkurven, Luftwiderstand und Geschwindigkeit für jede Phase des Flugs können bereitgestellt werden. Die Kunst besteht darin, diese Daten dann auch tatsächlich gewinnbringend für die Leistungsoptimierung einzusetzen. «Wir versuchen dank den Geräten das, was ein Trainer sieht mit gemessenen Daten zu erweitern.»

Zwar steht Gilgien im freundschaftlichen Austausch mit Björn Bruhin, dem Leistungsanalytiker des Schweizer Skiverbandes. Gewisse Projekte im Bereich Verletzungsprophylaxe geht man gar gemeinsam an. Aber die eigenen Errungenschaften zur Optimierung der Performance werden gehütet wie ein Staatsgeheimnis.

Neue Projekte sind in der Pipeline

Da gilt es, einen erarbeiteten Vorteil nicht so einfach preis zu geben, selbst wenn viele Nationen gerade bei der GPS-Analyse ebenfalls vorwärts machen. In der Frage, wie man diese Daten genau rechnen muss, um bei der Anwendung im Leistungssport einen möglichst sinnvollen Effekt zu erreichen, macht Gilgien aber niemand etwas vor. Da gilt er als führend.

Genügsam werden Matthias Gilgien und sein Forschungsteam der Sporthochschule nicht. Denn das Feld für mögliche Optimierungen im Leistungssport bleibt gross. Seit zwei Jahren forscht er auch im Bereich des motorischen Lernens. Wie muss man etwas üben, um darin möglichst gut zu werden, lautet die Aufgabenstellung.

Ein anderes visionäres Projekt betrifft das Tracking des Auges. Wohin geht beispielsweise wann der Blick des Athleten während eines Skirennens? Damit könnte man den gedanklichen Ablauf verstehen lernen. Von der Aufnahme einer Information über deren Verarbeitung bis hin zur Entscheidungsfindung. Und vielleicht eines Tages eine spezifische Trainingsform entwickeln, um diesen Prozess zu beschleunigen. Langweilig wird es Matthias Gilgien also auch dann nicht, wenn Aleksaner Aamodt Kilde weiterhin beinahe unschlagbar bleibt.