Giro d'Italia

Liveticker Erdogan erklärt sich vor Auszählungsende zum Wahlsieger

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in der Türkei wird nicht nur von Türken mit Spannung erwartet. Die Bevölkerung ist gespalten in Anhänger und Gegner des Amtsinhabers Erdogan. An mehreren Urnen kommt es am Wahltag zu Gewalt. Die Auszählung der Stimmen läuft.