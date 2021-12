Nationalteam Träumen, Lachen – immer weiter: Mit Murat Yakin an der Auslosung für die Nations League EM-Viertelfinal, WM-Qualifikation – 2021 war für das Schweizer Fussball Nationalteam ein grossartiges Jahr. Bald schon locken die nächsten grossen Spiele in der Nations League. Wie erlebt Murat Yakin diese Zeit? Eine Begegnung mit dem Nationaltrainer.

Murat Yakin (2. v. r.) sieht sich mit der SFV-Spitze in der «Yakin-Arena» in Oberengstringen die Auslosung der Nations League an. Claudio Thoma / freshfocus

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Gestern trifft sich der Tross der Schweizer Fussball Nationalmannschaft noch einmal zu einem letzten Happening: Auslosung der Nations League. Nationaltrainer Murat Yakin ist gleich selbst Gastgeber. In der «Yakin Arena», der neuen Fussball-Halle, die er gemeinsam mit Bruder Hakan an seinem Wohnort Oberengstringen betreibt. Zusammen mit SFV-Präsident Dominique Blanc und Nati-Manager Pierluigi Tami verfolgen die Yakins das Ziehen der Kugeln.

Kurz vor 19 Uhr ist klar, auf wen die Schweizer Nati im kommenden Juni und September in der Nations League trifft: Spanien, Portugal und Tschechien. Es werden sechs grosse, herausfordernde Spiele als Vorbereitung auf die WM 2022 in Katar. «Wir haben die Messlatte ja ziemlich hoch gesetzt», sagt Yakin lachend, «aber wir sind noch lange nicht im Zenit.» Und dann fügt er an: «Ich freue mich schon, Spanien zu analysieren.» Es wird die Revanche für den EM-Viertelfinal.

Das Leben könnte gerade sehr viel schlimmer sein für ­Yakin. Er hat traumhafte Monate hinter sich, mit der direkten WM-Qualifikation auf Kosten Italiens als Höhepunkt.

Yakins Ansage: «So wollen wir uns auch sehen»

Vor ein paar Tagen hat Yakin die Sports Awards verfolgt. Die emotionalen Bilder der Gewinnerinnen und Gewinner bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften haben ihn beeindruckt. «So wollen wir uns im nächsten Jahresrückblick auch sehen.» Träumen. Lachen. Alles erlaubt mit Yakin. Immer weiter. Dann sagt er: «Meine Frau hat mir vor dem TV mit einem Zwinkern gesagt: Siehst du, wie sich Yann Sommer bei seiner Liebsten bedankt hat? Jetzt bin ich unter Druck.»

Mit Spanien, Portugal und Tschechien zog die Schweiz ein anspruchsvolles Los. Claudio Thoma / freshfocus

Vor einigen Tagen hat Yakin die «Arosa Humorschaufel» ­erhalten. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Art und Weise, wie er das Nationalteam führt, gut ankommt. Dass bei allen (Verletzungs-)Problemen, mit denen er konfrontiert war in diesem Herbst, eine Prise Lockerheit gewiss nicht schaden kann. Und so sieht man ihn nicht nur auf dem Fussballplatz, sondern auch im ulkigen TV-Spot für eine Versicherung oder beim Dankes-Schokolade verschicken nach Nordirland.

Als die Auslosung zu Ende ist, die Interviews absolviert sind, lässt es sich Yakin nicht nehmen, selbst ein paar Bälle Fussball-Tennis zu spielen. ­Danach gehts für den Nati-Tross bald einmal in den Urlaub. Ein war ein denkwürdiges Jahr. Es soll nicht das letzte bleiben.