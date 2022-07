Ruder-Weltcup Jeannine Gmelin hält die Schweizer Fahne hoch und rudert souverän in den A-Final An der Lucerne Regatta qualifizieren sich zwei Schweizer Boote für die A-Finals in den Weltcuprennen. Jeannine Gmelin ist weiterhin eine Klasse für sich.

Jeanine Gmelin kontrolliert ihr Rennen von der Spitze aus. Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 9. Juli 2022)

Am Rotsee feuerten Anhängerinnen und Anhänger aus Belgien, Italien oder Deutschland ihre Ruderinnen und Ruderer auf den letzten Metern nochmals an. Bei den Medaillenübergaben der ersten A-Finals, die in der so genannten «Afternoon session» stattfanden, war auch «Cooly» zugegen. Das Kuhmaskottchen der abgesagten Eishockey-Weltmeisterschaft 2020 ist inzwischen auch ein beliebter Gast bei anderen Schweizer Sportanlässen. Ganz zur Freude der vielen Kinder, die sich noch so gerne mit Cooly ablichten liessen.

Cooly mit einem Fan in FCL-Montur. Bild: René Barmettler

Viel Freude bereitet zurzeit auch Jeannine Gmelin. Die Einerruderin befindet sich seit Wochen in einer beneidenswerten Form und liess diese auch im Halbfinal auf dem Rotsee aufblitzen. Nach der 500-Meter-Marke schaltete die Zürcherin einen Gang höher und überquerte nach zwei Kilometern das Ziel als Erste. «Es war ein solides Rennen vom Start bis ins Ziel», sagte sie. «Ich konnte kontrolliert mein Rennen durchziehen.» Und meldete somit ihre Ambitionen auf einen weiteren Sieg in einem Weltcuprennen an.

«Ich freue mich am Sonntag aufs Ganze zu gehen und die Reserven auszupacken.»

In diesem Halbfinal konnte die Ebikonerin Salome Ulrich, die im Vierer wegen krankheitsbedingter Ausfälle nicht antreten konnte, nicht mithalten, wurde mit rund 23 Sekunden Rückstand Sechste und startet am Sonntag im B-Final (Ränge 7–12).

Ein Zuger rudert am Sonntag im A-Final

Raphaël Ahumada und der Steinhauser Andri Struzina mussten im Leichtgewichtszweier bis zuletzt um die Finalteilnahme zittern. Schliesslich rettete das Duo 0,19 Sekunden und den dritten Rang vor dem spanischen Boot ins Ziel. Somit dürfen sich die beiden am Finaltag Hoffnungen auf den Gesamtweltcup machen. «Das Rennen war wieder ein Schritt in die richtige Richtung», sagte Andri Struzina. «Wir dürfen jedoch die schnellen Crews bei der 1000-Meter-Marke nicht ziehen lassen. Wir sind zufrieden, dass wir im A-Final sind, aber es ist uns bewusst, dass wir am Sonntag noch einmal besser sein müssen. Für uns ist es nach einer Woche zusammen im Boot noch schwierig, im richtigen Moment zu reagieren. Das wollen wir nun besser machen und so in die vorderen Ränge fahren.»

Andri Struzina (rechts) and Raphael Ahumada retten ihren dritten Platz knapp ins Ziel. Philipp Schmidli/Keystone

Nicht nach Wunsch lief das Rennen für den Männer-Doppelvierer mit dem Hergiswiler Jan Schäuble. Der sechste Platz in seinem Halbfinal genügt nicht den Ansprüchen, immerhin kehrt der krankheitshalber abwesende Schlagmann Kai Schätze nächste Woche wieder ins Team zurück.

Dass sich nur zwei der sieben Schweizer Boote für die A-Finals qualifizieren konnten, ist weniger den fehlenden Leistungen, sondern der vielen Krankheitsfälle geschuldet. Bis zur EM, die in rund fünf Wochen in München stattfinden, bleibt indes noch viel Zeit, um wieder in Form zu kommen.