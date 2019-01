Gnadenloses Karussell im Frauentennis: Allein Bencic hatte 2018 drei Trainer

Obschon sie beim 1:6, 4:6 in der dritten Runde gegen die Tschechin Petra Kvitova (WTA 6) ohne Chance blieb, fand Belinda Bencic (Bild) viele Gründe, mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Schliesslich sah sie nach der dritten Niederlage im dritten Duell mit der zweifachen Wimbledon-Siegerin wenig Anlass, sich Vorwürfe zu machen. «Ich glaube nicht, dass ich viel falsch gemacht habe», resümierte die 21-Jährige. Sie reise mit einem positiven Gefühl aus Melbourne ab.

Anfang Jahr hatte Bencic mit Roger Federer erneut den Hopman Cup gewonnen und in der Woche darauf in Hobart die Halbfinals erreicht. Sie verbessert sich damit in der Weltrangliste wieder unter die Top 50. Bencic sieht sich damit auch in ihren Entscheidungen bestätigt, die sie im Herbst getroffen hatte. Weil sie gemerkt habe, dass sie nicht zusammenpassen würden, «weil er meine Schläge umstellen wollte und so auch meine Stärken verloren gingen», hatte sie sich nach nur einem halben Jahr von Trainer Vladimir Platenik getrennt. Seit Oktober bekleidet ihr Vater Ivan dieses Amt wieder.

Mit ihm erreichte sie in Luxemburg auf Anhieb den Final. Es habe «Klick» gemacht, wie Bencic sagt. Es soll keine Übergangslösung sein. Sie sei nicht auf der Suche nach einem neuen Trainer. Mit ihrem Vater möchte sie zurück in die Zukunft. Dahin zurück, wo sie mit 19 Jahren schon einmal war, als sie die Nummer 7 der Welt war und als Hoffnungsträgerin im Frauentennis galt. Über ihren Vater sagt sie: «Er kennt mich und das Tennis, das ich spiele, am besten. Mein Stil ist eben sehr eigen, etwas speziell.» Ivan Bencic war von Kindsbeinen an und bis 2017 ihr Trainer. Vor zwei Jahren war Bencic ohne ihn nach Melbourne gereist. Die Abnabelung sei wichtig gewesen: «Wir haben uns beide weiterentwickelt», sagt die Schweizerin. Einer, der die Rückkehr begrüsst, ist Tennisexperte Heinz Günthardt: «Sie wollte zurück zu den Routinen, von denen sie weiss, dass sie Erfolg gebracht haben.» Darum mache dieser Schritt durchaus Sinn.

Bencic kommt auch zugute, dass sie seit über einem halben Jahr frei von Verletzungssorgen ist. Sie sei heute so fit wie noch nie, sagte sie vor dem Turnier. Und man sieht ihr das auch an. Das hat im Wesentlichen mit einer anderen Rochade in ihrem Umfeld zu tun: Martin Hromkovic – er spielte in der Slowakei, Tschechien, Deutschland und Österreich in unteren Ligen Fussball – ist ihr Konditionstrainer und auch ihr Freund. Bencic spricht von einer idealen Situation: «Martin will privat und sportlich das Beste für mich.» Oft genug musste Bencic nach Verletzungen einen Neustart wagen. Das mag erklären, dass sie ihre Ziele schwammig formuliert.

Ihr Potenzial ist hingegen unbestritten. Roger Federer sagte über sie: «Belinda gehört nicht in die Region um Position 50, das weiss sie selber auch.» Wichtig sei für sie nun ein stabiles Umfeld und dass sie ohne Verletzungen bleibe. Die Voraussetzungen scheinen günstig. Im Februar bestreitet Bencic ein Turnier in St. Petersburg. Angesichts der bereits langen Karriere, welche die Ostschweizerin hat, vergisst man schnell, dass sie am 10. März erst ihren 22. Geburtstag feiern wird. Ihr bleibt noch viel Zeit, um Spuren auf der Tour zu hinterlassen.