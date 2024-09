Porträt Goalie Pascal Brügger: «Ich möchte beim SC Kriens die Nummer 1 werden» Der SC Kriens empfängt am Mittwoch (18.15 Uhr) den FC Aarau zum Meisterschaftsspiel im Kleinfeld. Im Krienser Tor steht der junge Pascal Brügger.

Wie die Jungfrau zum Kind. Pascal Brügger steht beim SC Kriens unerwartet im Fokus. Denn der junge Goalie hütet seit der Coronapause das SCK-Tor. Der 21-Jährige kommt nach dem kurzfristigen und überraschenden Absprung von Sebastian Osigwe zum Handkuss.

Möchte auch nächste Saison das SCK-Tor hüten: der 21-jährige Pascal Brügger.

Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 7. Juli 2020)

Auf diese Chance hat Brügger gewartet. «Ich hatte eine gute Zeit mit Sebi. Doch ich habe mich sehr gefreut, dass sich die Geduld nun ausbezahlt. Ich freue mich, nun kann ich zeigen, was ich kann». Mit sechs englischen Wochen am Stück, die der SCK bestreitet, hat Brügger durchaus mit einem Einsatz geliebäugelt. «Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass ich des Öfteren spielen könnte. Ich habe 7 von 8 Halbzeiten in den Testspielen absolviert. Also habe ich mich so vorbereitet, als würde ich beim Start im Tor stehen», so der Goalie.

«Der Juniorentrainer hat mich ins Tor gestellt»

Pascal Brügger ist beim FC Winterthur gross geworden, wo er ab 14 Jahren alle U-Mannschaften durchlief. Davor spielte Brügger beim FC Pfäffikon im Kanton Zürich. Torhüter war er nicht immer, als Junior probierte er verschiedene Positionen aus. «Der Trainer hat mich dann bei einem Hallenturnier ins Tor gestellt», erinnert sich Brügger. Mit Erfolg: «Fortan stand ich bei den D-Junioren im Goal», so der 21-Jährige. Nach einem Probetraining beim FC Winterthur spielte Brügger mit einer Doppellizenz, bevor der definitive Übertritt in die U14 des FCW folgte.

Brügger schwärmt von den Vorzügen der Goalie-Position. «Der letzte Mann zu sein, der noch was retten kann, ist unglaublich toll. Auch muss man das Spiel lesen können und mental immer auf der Höhe sein, so der 1,86 grosse Keeper. Weiter fasziniert Brügger:

«Wenn man selber merkt, was für Bälle man mit Reflexen und dem Instinkt halten kann, ist das ein unglaublich gutes Gefühl».

2017 wechselte Brügger auf Leihbasis zum SCK. Definitiv übernommen wurde er im Sommer 2018. Die Konkurrenz damals war gross. Mit Sebastian Osigwe und Simon Enzler standen ihm gleich zwei Torhüter vor der Sonne. Dennoch hielt ihn dies nicht davon ab, nach Kriens zu wechseln. «Ich führte gute Gespräch mit Bruno Galliker und spürte das Vertrauen vom Verein», sagt Brügger. «Heute kann ich sagen: ‹Der Wechsel hat mir viel gebracht in der Entwicklung›».

Kriens – Winterthur – Pfäffikon

Brügger arbeitet in einem 60-Prozent-Pensum an der United School of Sports in Winterthur. Wohnhaft ist er mit seinen Eltern und der Schwester in Pfäffikon ZH. Viel Freizeit bleibt neben der Arbeit, dem Fussball spielen und pendeln nicht. «Ich geniesse die Zeit mit der Familie. Im Sommer bin ich hin und wieder am See», sagt Brügger. Weiter sei die Regeneration ein nicht zu unterschätzender Fakt, so der Torhüter.

Pascal Brügger wechselte 2017 vom FC Winterthur nach Kriens.



Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 7. Juli 2020)

Acht Meisterschaftsspiele haben der SCK und Pascal Brügger noch zu bestreiten. Doch wie sieht die Zukunft des jungen Goalies aus? Steht er nächste Saison als Nummer 1 im Tor beim SC Kriens? «Das kann ich nicht beurteilen. Ich konzentriere mich voll auf die kommenden Spiele und auf meine Leistung. Es wird sich zeigen», sagt Brügger, der noch einen Vertrag bis Sommer 2021 hat. Doch die Marschrichtung ist klar: «Ich möchte die Nummer 1 werden beim SCK».

Brüggers Fernziel bleibt die Super League. Die unmittelbare Entwicklung werde entscheidend sein, um dereinst auf höchster Stufe Bälle zu fischen, so der Zürcher. Und was ist in dieser Saison noch vom SC Kriens zu erwarten? «Es ist vieles noch möglich. Wir können mutig sein und alles raushauen. Wir haben absolut nichts zu verlieren».