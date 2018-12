Handball-Goalie Willimann weiss, wie man den Pokal in die Höhe stemmt Der HC Kriens-Luzern kämpft heute Abend (19.30, Lachenhalle) bei Wacker Thun um den Einzug in den Cupfinal. Die Krienser brauchen vor allem Stabilität in der Defensive.

Keeper Willimann in Aktion. (Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 8. September 2018))

Ein primäres Saisonziel hat der HC Kriens-Luzern verpasst: den Einzug in die Finalrunde. «Das ist ärgerlich», gesteht André Willimann, der Goalie-Mann aus Dagmersellen, aber: «Die Enttäuschung nach dem Amicitia-Spiel war nicht übermässig, denn dass wir scheitern könnten, das hatte sich in den letzten Wochen halt schon in unsere Köpfe gebrannt.»

Wie sein ganzer Verein schlägt auch der Keeper Töne an, welche die Kraft des positiven Denkens respektieren: «Wir werden diese Abstiegspoule als Erstplatzierter beenden. Und via diesen Umweg in den Playoffs beweisen, dass wir eine gute Mannschaft sind.»

Das will Kriens natürlich auch schon heute Abend: «Wir haben den Schalter am Sonntagabend sofort umgekippt und den Fokus auf diesen Cup-Halbfinal bei Wacker Thun fixiert», erzählt Willimann, «denn dieses Spiel ist eine einmalige Chance, unseren Handball-Herbst doch noch versöhnlich abzuschliessen.» Im Klartext: Der HC Kriens-Luzern kann sich erstmals in seiner Vereinsgeschichte für den Cupfinal qualifizieren.

Wie es sich jubelt und feiert, wenn man den Pokal in die Höhe stemmt, dies hat André Willimann, dieser Tage nebst dem Handball-Engagement auch als Wintergarten-Fachmann kräftig beschäftigt, vor knapp zwei Jahren erlebt. Damals pikanterweise als Goalie von Wacker Thun: Die Berner Oberländer kegelten in den «Final four» im Halbfinal Schaffhausen aus dem Rennen, hatten im Endspiel gegen Endingen leichtes Spiel. «Es ist ein unerhörter Moment», gesteht der Torwart, «wenn du dieses grosse Ziel erreicht hast. Es ist der Lohn für die vielen harten Arbeitsstunden, die du ins Training investierst. Diesen Kick möchte ich meinen Krienser Teamkollegen so gerne auch einmal gönnen.»

Das Rezept für heute Abend? «Unsere Offensive ist inzwischen geölt, hinten müssen wir aber noch stabiler stehen. Dann können wir Thun bezwingen.» Wie dies die Krienser mit einem Auswärtssieg in der Qualifikation schon auf ziemlich eindrückliche Art und Weise bestätigt haben.

33 Jahre alt ist André Willimann mittlerweile, «sogar dreiundreissigeinhalb», wie er schmunzelnd präzisiert, der Spass an der Handball-Sache ist geblieben, der Vertrag läuft noch bis im Sommer 2020. Und eher unschwer ist heraus zu spüren: Wenn Kriens ihn weiter beschäftigen wolle, dann sage er nicht Nein: «Wenn der Körper mitmacht, dann würde ich natürlich gerne noch ein bisschen anhängen, vielleicht noch diesen oder jenen Titel mit dem HCK holen.»

Zwingende Voraussetzung für die schnelle Umsetzung: Heute Abend ein Halbfinal-Sieg bei Wacker Thun. Ultimativer Schritt: am 17. März 2019 in der Mobiliar Arena in Bern. Dannzumal wird, pardon, würde der Gegner … im Final natürlich Schaffhausen oder Winterthur heissen.