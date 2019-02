Kommentar Gold im Team-Event ist eine schmeichelhafte Medaille Wendy Holdener, Aline Danioth, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern holen im Teamevent die goldene Medaille. Diese Goldmedaille ist schmeichelhaft. Aber sie zählt. Claudio Zanini, Åre

Parallel-Rennen sollen die Zukunft des alpinen Skisports sein. Doch sie haben ein zweifelhaftes Standing in der Szene. Connaisseure monieren, die Disziplin habe nichts mit dem klassischen Skisport zu tun. Das Format sei unausgegoren, ein seltsamer Hybrid zwischen Slalom und Riesenslalom.

Es gibt nachvollziehbare Argumente gegen Parallel-Formate. Doch der Teamwettbewerb an dieser Weltmeisterschaft hat gezeigt: Der Besucheraufmarsch ist höher als bei den klassischen Disziplinen. Nie zuvor war mehr Publikum im Zielraum von Åre, auch nicht bei den Abfahrten. Wenn es letztlich darum geht, mehr Leute an die Pisten zu locken, dann erfüllt der Teamwettbewerb seinen Zweck.

Zusätzlich Gewicht kriegt der Wettkampf, wenn die Teams das Rennen ernst nehmen. Das gilt für das Schweizer Team ganz besonders. Wendy Holdener, Ramon Zenhäusern, Aline Danioth und Daniel Yule zögerten nie in diesem Rennen. Im Viertelfinal schalteten sie Mitfavorit Schweden aus, danach folgte der Durchmarsch.

In Åre 2007 hatte die Schweiz letztmals an einer WM im Teamwettkampf reüssiert. Marc Berthod und Daniel Albrecht führten die Mannschaft damals zu Bronze. Es folgte eine Durststrecke. Bis im letzten Winter Olympiagold in Südkorea herausschaute. Die Leaderfiguren damals waren die gleichen wie heute: Wendy Holdener und Ramon Zenhäusern.

Diese Goldmedaille ist schmeichelhaft. Aber sie zählt wie jede andere zur Gesamtbilanz und hievt die Schweiz an die alleinige Spitze des Medaillenspiegels. Richtig wertvoll wäre die Medaille, wenn sie Schub verleihen könnte für die verbleibenden Rennen in den technischen Disziplinen.