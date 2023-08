Grosse Emotionen Wirbel um Kuss für Spaniens Hermoso nach WM-Finale und Schocknachricht für Carmona Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales küsste Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund. Derweil erfährt WM-Siegtorschützin Olga Carmona schlimme Nachrichten aus der Familie.

Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales küsst bei der Siegerehrung die Spielerinnen auf die Wange - und Jennifer Hermoso auch auf den Mund. Bild: Keystone

Ein Kuss von Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales für Fussballerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale hat für Wirbel gesorgt. Rubiales herzte und umarmte die spanischen Spielerinnen bei der Zeremonie nach dem 1:0-Sieg gegen England in Sydney am Sonntag. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie der spanische Verbandschef Hermoso bei dieser Gelegenheit nach einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange auch auf den Mund küsst. «Hat mir nicht gefallen», sagte die 33 Jahre alte Offensivspielerin später angesprochen auf die Szene. In den sozialen Medien äusserten viele Nutzer deutliche Kritik am Verhalten von Rubiales.

President of the Spanish Football Federation, Luis Rubiales, Kissed Jenni Hermoso, striker of Spain. Weird 😲#WHUCHE Enzo #Asake02Arena #SpainVsEngland Ward Prowse Mudryk pic.twitter.com/o0AHerreIS — Olamide Not Baddo (@Iam_Olamide10) August 20, 2023

Spaniens Kapitänin und WM-Siegtorschützin Olga Carmona muss den Tod ihres Vaters verkraften. Wie der Fussballverband ihres Heimatlandes am Sonntagabend mitteilte, erfuhr die 23-Jährige erst nach dem 1:0 im Endspiel gegen England im australischen Sydney von dem Schicksalsschlag. «In einem Moment tiefen Schmerzes senden wir Olga und ihrer Familie unsere aufrichtigsten Umarmungen», schrieb der Verband: «Wir lieben dich, Olga.»

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

Der Vater der Spielerin von Real Madrid starb demnach am Sonntag. «Real Madrid möchte Olga, ihrer Familie und all ihren Lieben unser Beileid und unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen», schrieb ihr Club auf der eigenen Webseite.

Spaniens Kapitänin und WM-Siegtorschützin Olga Carmona küsst den WM-Pokal - kurz danach erfährt sie, dass ihr Vater gestorben ist. Bild: Keystone

Spaniens Fussballerinnen hatten sich erstmals den WM-Titel gesichert. Carmona erzielte in der 29. Minute den Siegtreffer gegen die Europameisterinnen. Beide Mannschaften standen erstmals im Finale einer Weltmeisterschaft. (dpa)