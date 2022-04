Eishockey Grosser Erfolg für Zuger Tennisspieler Kaj Quirijns Der 17-jährige Zuger Tennisspieler gewinnt zum zweiten Mal auf internationaler Bühne. Auch der Weggiser Andrin Casanova überzeugt.

Beim ITF-Grade-4-Juniorenturnier in Santo Domingo (Dominikanische Republik) feierte der 17-jährige Kaj Quirijns (ITF 410) seinen zweiten grossen internationalen Erfolg. Der topgesetzte Zuger bezwang im Final den Amerikaner David Krasner (ITF 1217) mit 6:3, 6:4 und gab bei seinen sechs Siegen nur einen einzigen Satz ab. Am 19. September 2020 triumphierte Quirijns zum ersten Mal auf der internationalen Bühne beim Grade 4-Turnier in Ventspils (Litauen). Damit wird sich der Unterägerer in der Junioren-Weltrangliste wieder nach vorne arbeiten, seine beste Klassierung datiert vom 5. Juli 2021, als er Platz 277 belegte.

Einen starken Auftritt zeigte auch Andrin Casanova (ITF 224) beim um zwei Kategorien höheren Turnier in Florenz (Italien). Der 17-jährige Weggiser verlor zwar den Viertelfinal gegen den Italiener Lorenzo Ferri (ITF 149) 1:6, 6:1, 1:6, bezwang aber zuvor mit dem Italiener Filippo Romano (ITF 145) und dem Tschechen Stepan Mruzek (ITF 101) zwei besser klassierte Spieler. Damit wird sich der beste Zentralschweizer Junior, der wie Quirijns einen Grade-4-Titel vorzuweisen hat (7. November 2021, Heidveld/Belgien), seinem besten Ranking vom 3. Januar 2022 (ITF 191) nähern. (a.k.)

Tennis

Monastir (Tunesien). ITF, 15 000-Dollar-Turnier (Outdoor, Hart). Frauen. Qualifikation (48 Teilnehmerinnen). 2. Runde: Kristina Milenkovic (6, WTA 1178, Sursee) s. Pirtac (ohne ITF-Ranking, Irland) 6:4, 7:6 (7:5). – 3. Runde: Milenkovic v. Yao (9, WTA 1220, China) 2:6, 2:6. - Haupttableau (32). Final: Raggi (5, WTA 654, Italien) s. Curmi (Wild Card, WTA 1179, Malta) 6:3, 3:6, 7:5.

Florenz (Italien). ITF, Juniorenturnier, Grade (Outdoor, Sand). Haupttableau (32). 1. Runde: Andrin Casanova (ITF 224, Weggis) s. Romano (ITF 145, Italien) 5:7, 6:3, 6:1. – Achtelfinal: Casanova s. Mruzek (5, ITF 101, Tschechien) 7:5, 6:4. – Viertelfinal: Casanova v. Ferri (ITF 149, Italien) 1:6, 6:1, 1:6. – Final: Ferri - Bondioli (ITF 140, Italien). – Doppel (16 Paare). 1. Runde: Casanova/Rietkerk (ITF 195, Niederlande) v. Bilardo (ITF 340, Italien)/Gandolfi (ITF 100, Italien) 3:6, 4:6. – Final: Ferri (4)/Pereira (ITF 123, Portugal) s. Djuric (ITF 89, Serbien)/Schwaerzler (ITF 239, Österreich) 7:5, 6:1.

Santo Domingo (Dominikanische Republik). ITF, Juniorenturnier, Grade 4 (Outdoor, Hart). Haupttableau (64). 1. Runde: Kaj Quirijns (1, ITF 410, Unterägeri) s. Jean Baptiste (ohne ITF-Ranking, Haiti) 6:0, 6:0. – 2. Runde: Quirijns s. Gamboa (ITF 2046, Chile) 6:1, 6:2. – Achtelfinal: Quirijns s. Dussault (16, ITF 1090, USA) 6:4, 7:5. – Viertelfinal: Quirijns s. Trocca (ITF 1828, Italien) 6:2, 5:7, 6:2. – Halbfinal: Quirijns s. Keegan (5, ITF 490, Grossbritannien) 6:3, 6:0. – Final: Quirijns s. Krasner (15, ITF 1217, USA) 6:3, 6:4. – Doppel (32 Paare). 2. Runde: Quirijns (1)/Johnstone (ITF 593, Singapur) s. Coello (ohne ITF-Ranking, Mexiko)/Dussault 6:1, 6:4. – Viertelfinal: Quirijns/Johnstone s. Casas Moreira (ohne ITF-Ranking, Brasilien)/Vidaller Ranciaro (ohne ITF-Ranking, Brasilien) 6:4, 6:0. – Halbfinal: Quirijns/Johnstone v. Baquero (3, ITF 643, Dominikanische Republik)/Hernandez Frias (ITF 465, Spanien) 2:6, 3:6. – Final: Baquero/Vidaller Ranciaro s. Dussault (5)/Noor (ITF 760, USA) 7:5, 6:2.

Thun-Bern (BE). Easter Super Slam Hall Cup. Männer N2/R3 (5). Halbfinal: Thomas G. Brun (1, N4.101, Risch-Rotkreuz) s. Gouvernon (R3, Le Locle) 6:2, 6:4. – Final: Brun s. Wampfler (2, R1, Burgdorf) 6:3, 7:5.

Cham (ZG). Tennis-Point Grand Prix. Männer R7/R9 (4). Final: Daniel Beeler (1, R7, Hünenberg) s. Gisi (2, R7, Wohlen) 6:0, 6:3.