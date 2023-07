Grosser Preis von Belgien Verstappen darf entspannt in die Sommerpause – Piastri knüpft nicht an seine Leistung vom Samstag an Wenig überraschend gewinnt Max Verstappen auch den Grossen Preis von Belgien. Doch neben dem amtierenden Weltmeister sorgt ein junger Fahrer langsam aber sicher für Aufsehen.

Max Verstappen darf feiern. Christian Bruna / EPA

Wer zum Grossen Preis von Belgien fährt, der ist sich bewusst: Eine Regenpelerine muss mit ins Gepäck. Denn wenn das Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps für etwas berühmt ist, dann für die wechselnden Wetterverhältnisse, mit denen die Teams immer wieder zu kämpfen haben.

So auch in der diesjährigen Ausgabe. Starke Regenfälle sorgten am Samstag dafür, dass das Sprintrennen im Zeitplan nach hinten verschoben werden musste. Bereits das Sprint-Shootout am Mittag, in dem die Startaufstellung für den späteren Sprint festgelegt wird, konnte nicht pünktlich starten. Am frühen Abend hielten die Niederschläge an, sodass Max Verstappen und Co. hinter dem Safety Car mit einem rollenden Start in den Sprint starten mussten.

Am Samstag war es lange zu nass, um ins Rennen zu starten. Olivier Matthys / EPA

Dass Verstappen das Fahrerfeld anführt, ist in dieser Saison zum Standard geworden. Vor dem GP von Belgien siegte er in neun von elf Rennen und ist damit klarer WM-Leader. Viel mehr überraschte Formel-1-Neuling Oscar Piastri im McLaren. Im Shootout lag der junge Australier bloss 11 Hundertstel hinter Verstappen, im folgenden Sprint übernahm er gar kurzzeitig die Führung, da der Niederländer nach der ersten Runde an die Box fuhr. Für den Überraschungssieg reichte es jedoch noch nicht. Alonso crashte, was eine Safety-Car-Phase auslöste. Kaum war der Sprint wieder freigegeben, übernahm Verstappen die Führung erneut.

Piastri auch am Sonntag schnell – zurück in der Garage

Überraschend ist Piastris schnuppern am Sprint-Sieg auch, weil sein Team schlecht in die Saison gestartet war. Erst seit dem Grossen Preis von Österreich vor wenigen Wochen erzielt McLaren sehenswerte Resultate. Einige Veränderungen am Boliden führten dazu, dass das britische Traditionsteam seither um Podestplätze kämpfen kann.

Vom vielversprechenden fünften Platz aus startete Piastri am Sonntag ins Rennen, das für ihn aber nach wenigen Sekunden bereits vorbei war. Weil ihn Carlos Sainz im Ferrari kurz nach dem Start touchierte, musste der 22-jährige Australier sein Fahrzeug am Streckenrand parken und das Rennen hinterher auf einem Monitor verfolgen.

Beim Start berührten sich Piastri und Sainz. Geert Vanden Wijngaert / AP

Dass das Fahrzeug von McLaren aber noch nicht ganz optimal eingestellt ist, erfuhr Teamkollege Lando Norris am eigenen Leib. Der Brite hatte kurz nach dem Start mit zu viel Anpressdruck zu kämpfen und wurde nach hinten durchgereicht. Wahrscheinlich hat sein Team mit dieser Spezifikation des Autos auf schlechte Wetterverhältnisse spekuliert, denn bei nassen Verhältnissen funktionierte das Fahrzeug perfekt, wie Piastri am Samstag bewies.

Ebenfalls perfekt funktionierte das Auto von Max Verstappen, der sich mit einem Sieg vor Teamkollege Sergio Perez beim GP von Belgien in die Sommerpause verabschiedete. Das Podest komplettierte Charles Leclerc im Ferrari. Valtteri Bottas und Guanyu Zhou in den Alfa-Romeo-Sauber blieben auf den Rängen 12 und 13 ohne Punkte. In knapp vier Wochen beginnt in den Niederlanden die zweite Hälfte des diesjährigen Rennkalenders.